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В Китае осудили планы ЕС ввести пошлины на импорт китайских электрокаров - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В Китае осудили планы ЕС ввести пошлины на импорт китайских электрокаров
В Китае осудили планы ЕС ввести пошлины на импорт китайских электрокаров - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Китае осудили планы ЕС ввести пошлины на импорт китайских электрокаров
Планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:57+0300
2024-06-12T14:58+0300
экономика
электромобили
китай
пошлины
ес
импорт автомобилей
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ПЕКИН, 12 июн — ПРАЙМ. Планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные меры, следует из заявления министерства коммерции КНР. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя. "Китайская сторона выражает высокую озабоченность в этой связи, острое недовольство, китайские производители выражают разочарование, а также решительный протест", - говорится в публикации на официальном сайте ведомства В Минкоммерции подчеркнули, что действия ЕС не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС. В заявлении отмечается, что действия ЕС повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС, а также нанесут ущерб интересам самих потребителей внутри ЕС. "Китай будет уделять пристальное внимание последующим действиям ЕС и непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - указывается в сообщении. Минкоммерции подчеркнуло, что заключения ЕС не имеют под собой фактической и юридической основ. В ведомстве отметили, что Европейская комиссия в одной руке держит знамя "зеленого развития", а в другой - "дубину протекционизма", политизируя экономические и торговые вопросы, что "несовместимо с духом консенсуса между лидерами ЕС и КНР по укреплению сотрудничества".
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электромобили, китай, пошлины, ес, импорт автомобилей
Экономика, электромобили, КИТАЙ, пошлины, ЕС, импорт автомобилей
14:57 12.06.2024 (обновлено: 14:58 12.06.2024)
 
В Китае осудили планы ЕС ввести пошлины на импорт китайских электрокаров

Минкоммерции КНР: пошлины ЕС на китайские электрокары навредят всей индустрии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ПЕКИН, 12 июн — ПРАЙМ. Планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные меры, следует из заявления министерства коммерции КНР.
Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.
"Китайская сторона выражает высокую озабоченность в этой связи, острое недовольство, китайские производители выражают разочарование, а также решительный протест", - говорится в публикации на официальном сайте ведомства
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Китайская сборная солянка: этот электромобиль будет конкурировать с Tesla
29 мая, 15:09
В Минкоммерции подчеркнули, что действия ЕС не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС.
В заявлении отмечается, что действия ЕС повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС, а также нанесут ущерб интересам самих потребителей внутри ЕС.
"Китай будет уделять пристальное внимание последующим действиям ЕС и непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - указывается в сообщении.
Минкоммерции подчеркнуло, что заключения ЕС не имеют под собой фактической и юридической основ. В ведомстве отметили, что Европейская комиссия в одной руке держит знамя "зеленого развития", а в другой - "дубину протекционизма", политизируя экономические и торговые вопросы, что "несовместимо с духом консенсуса между лидерами ЕС и КНР по укреплению сотрудничества".
 
ЭкономикаэлектромобилиКИТАЙпошлиныЕСимпорт автомобилей
 
 
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