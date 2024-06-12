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Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T21:14+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
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втб, санкции против рф
Экономика, ВТБ, санкции против РФ
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Новые антироссийские американские санкции не повлияют на деятельность банка ВТБ
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
"Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
ФРС США сохранила процентную ставку на 5,25-5,5% годовых