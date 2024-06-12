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Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ
Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T21:14+0300
2024-06-12T21:23+0300
экономика
втб
санкции против рф
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
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втб, санкции против рф
Экономика, ВТБ, санкции против РФ
21:14 12.06.2024 (обновлено: 21:23 12.06.2024)
 
Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ

Новые антироссийские американские санкции не повлияют на деятельность банка ВТБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
"Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.
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