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Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ

Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ - 12.06.2024, ПРАЙМ

Новые антироссийские ограничения США не повлияют на работу ВТБ

Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:14+0300

2024-06-12T21:14+0300

2024-06-12T21:23+0300

экономика

втб

санкции против рф

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Введенные санкции США не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании клиентов, валютно-обменные операции по-прежнему можно осуществить в режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка, сообщила пресс-служба банка РИА Новости.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."Новые ограничения, введенные США сегодня в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ВТБ и не скажутся на обслуживании наших клиентов. Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Средства наших клиентов на счетах и депозитах надежно защищены", - сказали в ВТБ.

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