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Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные

Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные - 12.06.2024, ПРАЙМ

Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные

Мессенджер WhatsApp остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T02:02+0300

2024-06-12T02:02+0300

2024-06-12T02:02+0300

whatsapp

мессенджер

мошенники

эксклюзив

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Главное правило - не открывайте ссылки из неизвестных источников. Даже если пишет знакомый человек, но в несвойственной ему манере, это повод насторожиться. Возможно, его аккаунт взломан и им "рулят" злоумышленники, предупредил аналитик. В такой ситуации лучше позвонить знакомому по сотовой связи и удостовериться, что сообщение написал именно он."Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию сайта WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", - пояснил он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТам злоумышленники узнают информацию о людях, с которыми общался бывший владелец, а потом пытаются их обмануть. Если в сообщениях хранились данные для входа в личный кабинет онлайн-банка, их используют для кражи средств.Пользователи часто делятся в переписках информацией не только о себе, но и о своих родственниках, друзьях и знакомых. Многие обсуждают в мессенджере рабочие вопросы. Злоумышленники могут использовать эти данные для шантажа, отправки фишинговых ссылок или взлома других аккаунтов.Защитить аккаунт в WhatsApp можно с помощью двухшаговой аутентификации: для входа на новом устройстве потребуется ввести дополнительный код, который придет на телефон. Этот код или пароль нельзя передавать другим людям.Необходимо регулярно обновлять приложение, потому что в новых версиях устраняют уязвимости безопасности. На сим-карту лучше установить пин-код и запретить выдачу ее дубликата в офисе оператора связи. Регулярно проверяйте список привязанных устройств и удаляйте оттуда неизвестные. Игнорируйте звонки и сообщения с неизвестных номеров, даже если на аватаре пользователя символы госорганов – так мошенники пытаются вас обмануть, заключил Фомин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

whatsapp, мессенджер, мошенники, эксклюзив