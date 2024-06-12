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Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные
Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные - 12.06.2024, ПРАЙМ
Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные
Мессенджер WhatsApp остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T02:02+0300
2024-06-12T02:02+0300
whatsapp
мессенджер
мошенники
эксклюзив
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Главное правило - не открывайте ссылки из неизвестных источников. Даже если пишет знакомый человек, но в несвойственной ему манере, это повод насторожиться. Возможно, его аккаунт взломан и им "рулят" злоумышленники, предупредил аналитик. В такой ситуации лучше позвонить знакомому по сотовой связи и удостовериться, что сообщение написал именно он."Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию сайта WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", - пояснил он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТам злоумышленники узнают информацию о людях, с которыми общался бывший владелец, а потом пытаются их обмануть. Если в сообщениях хранились данные для входа в личный кабинет онлайн-банка, их используют для кражи средств.Пользователи часто делятся в переписках информацией не только о себе, но и о своих родственниках, друзьях и знакомых. Многие обсуждают в мессенджере рабочие вопросы. Злоумышленники могут использовать эти данные для шантажа, отправки фишинговых ссылок или взлома других аккаунтов.Защитить аккаунт в WhatsApp можно с помощью двухшаговой аутентификации: для входа на новом устройстве потребуется ввести дополнительный код, который придет на телефон. Этот код или пароль нельзя передавать другим людям.Необходимо регулярно обновлять приложение, потому что в новых версиях устраняют уязвимости безопасности. На сим-карту лучше установить пин-код и запретить выдачу ее дубликата в офисе оператора связи. Регулярно проверяйте список привязанных устройств и удаляйте оттуда неизвестные. Игнорируйте звонки и сообщения с неизвестных номеров, даже если на аватаре пользователя символы госорганов – так мошенники пытаются вас обмануть, заключил Фомин.
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whatsapp, мессенджер, мошенники, эксклюзив
WhatsApp, мессенджер, мошенники, Эксклюзив
02:02 12.06.2024
 
Названа новая уязвимость WhatsApp: как спасти свои данные

Аналитик Фомин: мошенники пользуются веб-версией WhatsApp, она особенно уязвима

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp остается уязвимым для взлома аккаунтов пользователей из-за низкого уровня защиты, особенно в веб-версии. О способах обезопасить свои данные рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
Главное правило - не открывайте ссылки из неизвестных источников. Даже если пишет знакомый человек, но в несвойственной ему манере, это повод насторожиться. Возможно, его аккаунт взломан и им "рулят" злоумышленники, предупредил аналитик. В такой ситуации лучше позвонить знакомому по сотовой связи и удостовериться, что сообщение написал именно он.
"Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию сайта WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", - пояснил он.
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Там злоумышленники узнают информацию о людях, с которыми общался бывший владелец, а потом пытаются их обмануть. Если в сообщениях хранились данные для входа в личный кабинет онлайн-банка, их используют для кражи средств.
Пользователи часто делятся в переписках информацией не только о себе, но и о своих родственниках, друзьях и знакомых. Многие обсуждают в мессенджере рабочие вопросы. Злоумышленники могут использовать эти данные для шантажа, отправки фишинговых ссылок или взлома других аккаунтов.
Защитить аккаунт в WhatsApp можно с помощью двухшаговой аутентификации: для входа на новом устройстве потребуется ввести дополнительный код, который придет на телефон. Этот код или пароль нельзя передавать другим людям.
Необходимо регулярно обновлять приложение, потому что в новых версиях устраняют уязвимости безопасности. На сим-карту лучше установить пин-код и запретить выдачу ее дубликата в офисе оператора связи. Регулярно проверяйте список привязанных устройств и удаляйте оттуда неизвестные. Игнорируйте звонки и сообщения с неизвестных номеров, даже если на аватаре пользователя символы госорганов – так мошенники пытаются вас обмануть, заключил Фомин.
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