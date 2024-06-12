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СМИ узнали о новой атаке на торговое судно вблизи Йемена

СМИ узнали о новой атаке на торговое судно вблизи Йемена - 12.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о новой атаке на торговое судно вблизи Йемена

Британская фирма Ambrey сообщила об атаке на торговое судно вблизи йеменского порта Ходейда, об этом сообщило агентство Reuters. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:21+0300

2024-06-12T12:21+0300

2024-06-12T12:21+0300

происшествия

красное море

йемен

хуситы

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Британская фирма Ambrey сообщила об атаке на торговое судно вблизи йеменского порта Ходейда, об этом сообщило агентство Reuters. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности, сообщила в среду, что торговое судно подверглось атаке примерно в 67,7 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене", — пишет агентство со ссылкой на компанию. По lfyysv Ambrey, судно "соответствовало профилю целей хуситов". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. Оно ранее заявляло о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие государства отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

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красное море, йемен, хуситы