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Путин назвал задачу государственных органов

Путин назвал задачу государственных органов - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал задачу государственных органов

Задачей российских государственных органов является не мешать людям, верящим в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:56+0300

2024-06-12T13:56+0300

2024-06-12T14:17+0300

россия

владимир путин

госорганы

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задачей российских государственных органов является не мешать людям, верящим в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны. "Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", — сказал глава государства в ходе церемонии вручения госпремий в Кремле.Путин подчеркнул, что перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща "и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага".Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.

https://1prime.ru/20240612/ipoteka-849095375.html

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россия, владимир путин, госорганы