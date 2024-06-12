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Путин назвал задачу государственных органов - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал задачу государственных органов
Путин назвал задачу государственных органов - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал задачу государственных органов
Задачей российских государственных органов является не мешать людям, верящим в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:56+0300
2024-06-12T14:17+0300
россия
владимир путин
госорганы
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задачей российских государственных органов является не мешать людям, верящим в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны. "Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", — сказал глава государства в ходе церемонии вручения госпремий в Кремле.Путин подчеркнул, что перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща "и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага".Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.
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россия, владимир путин, госорганы
РОССИЯ, Владимир Путин, госорганы
13:56 12.06.2024 (обновлено: 14:17 12.06.2024)
 
Путин назвал задачу государственных органов

Путин: Задача госорганов - не мешать людям, которые верят в будущее России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Задачей российских государственных органов является не мешать людям, верящим в будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что выдающиеся граждане определят повестку развития страны.
"Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы. Замечать то, что вы делаете, поддержать. Но повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства", — сказал глава государства в ходе церемонии вручения госпремий в Кремле.
Путин подчеркнул, что перед Россией стоят масштабные задачи, которые можно решить только объединившись и действуя сообща "и огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах ради общего блага".
Церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда проходит в среду в Кремле.
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РОССИЯВладимир Путингосорганы
 
 
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