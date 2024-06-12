Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/zadolzhennost-849090559.html
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"
Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T07:35+0300
2024-06-12T07:36+0300
экономика
блогер блиновская
задолженность
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75439/23/754392304_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_386f8c504943730db966eafddc9f1475.jpg
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики Адыгея, сообщает РИА Новости. Алексей Блиновский - супруг блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Согласно судебному решению, бизнесмен Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Арбитражный суд Республики Адыгея издал приказ на взыскание задолженности с Блиновского еще 23 октября 2023 года. При этом бизнесмен еще обязан оплатить госпошлину в размере 1196 рублей. Задолженность Блиновского в размере 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов.
https://1prime.ru/20240603/bankrotstvo-848755956.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75439/23/754392304_0:1:300:226_1920x0_80_0_0_e510e2032bc80e52989a54dd3a40e26e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
блогер блиновская, задолженность, газпром
Экономика, блогер Блиновская, задолженность, Газпром
07:35 12.06.2024 (обновлено: 07:36 12.06.2024)
 
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"

Муж Блиновской задолжал "дочке" "Газпрома" в Адыгее 60 тысяч рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России за ноябрь возросла на 5,4 проц до 3,227 млрд руб – Росстат
Суммарная задолженность по зарплате в России за ноябрь возросла на 5,4 проц до 3,227 млрд руб – Росстат
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики Адыгея, сообщает РИА Новости.
Алексей Блиновский - супруг блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Согласно судебному решению, бизнесмен Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Арбитражный суд Республики Адыгея издал приказ на взыскание задолженности с Блиновского еще 23 октября 2023 года. При этом бизнесмен еще обязан оплатить госпошлину в размере 1196 рублей.
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
3 июня, 10:45
Задолженность Блиновского в размере 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов.
 
Экономикаблогер БлиновскаязадолженностьГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала