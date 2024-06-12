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Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"
Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T07:35+0300
2024-06-12T07:35+0300
2024-06-12T07:36+0300
экономика
блогер блиновская
задолженность
газпром
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики Адыгея, сообщает РИА Новости. Алексей Блиновский - супруг блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Согласно судебному решению, бизнесмен Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Арбитражный суд Республики Адыгея издал приказ на взыскание задолженности с Блиновского еще 23 октября 2023 года. При этом бизнесмен еще обязан оплатить госпошлину в размере 1196 рублей. Задолженность Блиновского в размере 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов.
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блогер блиновская, задолженность, газпром
Экономика, блогер Блиновская, задолженность, Газпром
Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"
Муж Блиновской задолжал "дочке" "Газпрома" в Адыгее 60 тысяч рублей
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики Адыгея, сообщает РИА Новости.
Алексей Блиновский - супруг блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Согласно судебному решению, бизнесмен Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Арбитражный суд Республики Адыгея издал приказ на взыскание задолженности с Блиновского еще 23 октября 2023 года. При этом бизнесмен еще обязан оплатить госпошлину в размере 1196 рублей.
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
Задолженность Блиновского в размере 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов.