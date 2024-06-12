https://1prime.ru/20240612/zadolzhennost-849090559.html

Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"

Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом" - 12.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно о задолженности мужа Блиновской перед "Газпромом"

Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T07:35+0300

2024-06-12T07:35+0300

2024-06-12T07:36+0300

экономика

блогер блиновская

задолженность

газпром

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Бизнесмен, супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочерней компании "Газпрома", поставляющей природный газ населению Республики Адыгея, сообщает РИА Новости. Алексей Блиновский - супруг блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Согласно судебному решению, бизнесмен Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Арбитражный суд Республики Адыгея издал приказ на взыскание задолженности с Блиновского еще 23 октября 2023 года. При этом бизнесмен еще обязан оплатить госпошлину в размере 1196 рублей. Задолженность Блиновского в размере 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов.

https://1prime.ru/20240603/bankrotstvo-848755956.html

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блогер блиновская, задолженность, газпром