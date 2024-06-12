https://1prime.ru/20240612/zagranpasport-849098274.html
Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта
Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта - 12.06.2024, ПРАЙМ
Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта
В последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из Российсклй Федерации из-за ошибок в документа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:45+0300
2024-06-12T12:45+0300
2024-06-12T12:46+0300
происшествия
россия
загранпаспорт
граница
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. В последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из Российсклй Федерации из-за ошибок в документа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.Он подтвердил, что "количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне".Как рассказывается в статье РБК, среди ошибок в паспортах чаще всего встречаются неверное указание имени, фамилии, отчества, населенных пунктов, а также опечатки в датах. Как правило, в неприятные ситуации попадают обладатели старых паспортов без биометрии, поясняется в публикации.В начале июня в Ассоциации туроператоров России заявили о многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе из-за несоответствия указанных в них данных. Более того, сообщалось, что проблема приобрела лавинообразный характер.
https://1prime.ru/20240610/ritter-849016566.html
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россия, загранпаспорт, граница
Происшествия, РОССИЯ, загранпаспорт, граница
Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта
РСТ: у россиян часто изымают на границе загранпаспорта из-за ошибок в документах
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ.
В последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из Российсклй Федерации из-за ошибок в документа. Об этом сообщает РБК
, ссылаясь на данные вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
Он подтвердил, что "количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне".
Как рассказывается в статье РБК, среди ошибок в паспортах чаще всего встречаются неверное указание имени, фамилии, отчества, населенных пунктов, а также опечатки в датах. Как правило, в неприятные ситуации попадают обладатели старых паспортов без биометрии, поясняется в публикации.
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта
В начале июня в Ассоциации туроператоров России заявили о многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе из-за несоответствия указанных в них данных. Более того, сообщалось, что проблема приобрела лавинообразный характер.