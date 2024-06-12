https://1prime.ru/20240612/zagranpasport-849098274.html

Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта

Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта - 12.06.2024, ПРАЙМ

Выяснилось, почему у россиян на границе изымают загранпаспорта

В последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из Российсклй Федерации из-за ошибок в документа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:45+0300

2024-06-12T12:45+0300

2024-06-12T12:46+0300

происшествия

россия

загранпаспорт

граница

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. В последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из Российсклй Федерации из-за ошибок в документа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.Он подтвердил, что "количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне".Как рассказывается в статье РБК, среди ошибок в паспортах чаще всего встречаются неверное указание имени, фамилии, отчества, населенных пунктов, а также опечатки в датах. Как правило, в неприятные ситуации попадают обладатели старых паспортов без биометрии, поясняется в публикации.В начале июня в Ассоциации туроператоров России заявили о многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе из-за несоответствия указанных в них данных. Более того, сообщалось, что проблема приобрела лавинообразный характер.

https://1prime.ru/20240610/ritter-849016566.html

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россия, загранпаспорт, граница