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Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму - 12.06.2024, ПРАЙМ
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму
Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T06:12+0300
2024-06-12T06:12+0300
2024-06-12T06:16+0300
экономика
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в населенном пункте Ливадия на южном берегу полуострова. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, "последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника". Как уточнил Константинов, речь идет о доме олигарха в Ливадии. Примечательно, что ранее в этом поселке ранее была национализирована квартира Зеленского. При этом глава крымского парламента пообещал, что выявление объектов, принадлежащих лицам, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, продолжится.С осени 2022 года крымский парламент принял ряд решений по национализации имущества политиков и олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом и совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Эта работа поручена антитеррористическая комиссии. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, средства от реализации этого имущества будут направлены на нужды участников СВО.
https://1prime.ru/20240611/krym-849054532.html
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крым, имущество, национализация
Экономика, КРЫМ, имущество, национализация
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму
Соратника Зеленского лишили имущества на южном берегу Крыма
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в населенном пункте Ливадия на южном берегу полуострова. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, "последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника".
Как уточнил Константинов, речь идет о доме олигарха в Ливадии. Примечательно, что ранее в этом поселке ранее была национализирована квартира Зеленского.
При этом глава крымского парламента пообещал, что выявление объектов, принадлежащих лицам, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, продолжится.
Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей
С осени 2022 года крымский парламент принял ряд решений по национализации имущества политиков и олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом и совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Эта работа поручена антитеррористическая комиссии. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, средства от реализации этого имущества будут направлены на нужды участников СВО.