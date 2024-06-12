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Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/zelenskiy-849089880.html
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму - 12.06.2024, ПРАЙМ
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму
Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T06:12+0300
2024-06-12T06:16+0300
экономика
крым
имущество
национализация
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в населенном пункте Ливадия на южном берегу полуострова. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, "последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника". Как уточнил Константинов, речь идет о доме олигарха в Ливадии. Примечательно, что ранее в этом поселке ранее была национализирована квартира Зеленского. При этом глава крымского парламента пообещал, что выявление объектов, принадлежащих лицам, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, продолжится.С осени 2022 года крымский парламент принял ряд решений по национализации имущества политиков и олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом и совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Эта работа поручена антитеррористическая комиссии. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, средства от реализации этого имущества будут направлены на нужды участников СВО.
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крым, имущество, национализация
Экономика, КРЫМ, имущество, национализация
06:12 12.06.2024 (обновлено: 06:16 12.06.2024)
 
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму

Соратника Зеленского лишили имущества на южном берегу Крыма

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соратник Владимира Зеленского - украинский политик и олигарх Виталий Хомутынник - лишился собственности в Крыму. Была национализирована его квартира в населенном пункте Ливадия на южном берегу полуострова. Об этом рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, "последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника".
Как уточнил Константинов, речь идет о доме олигарха в Ливадии. Примечательно, что ранее в этом поселке ранее была национализирована квартира Зеленского.
При этом глава крымского парламента пообещал, что выявление объектов, принадлежащих лицам, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, продолжится.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей
Вчера, 09:44
С осени 2022 года крымский парламент принял ряд решений по национализации имущества политиков и олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом и совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Эта работа поручена антитеррористическая комиссии. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, средства от реализации этого имущества будут направлены на нужды участников СВО.
 
ЭкономикаКРЫМимуществонационализация
 
 
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