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"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского - 12.06.2024, ПРАЙМ
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"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского
"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского
Берлинские транспортные службы объявили, что в связи с государственным визитом Владимира Зеленского вводятся ограничения в железнодорожном сообщении. Об этом на | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:01+0300
2024-06-12T09:01+0300
политика
берлин
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Берлинские транспортные службы объявили, что в связи с государственным визитом Владимира Зеленского вводятся ограничения в железнодорожном сообщении. Об этом на своей странице в соцсети X написал известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.Как он выразился, берлинские железнодорожники настроили полмиллиона пассажиров против Зеленского."По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом", - пишет Репке. - Все пятьдесят человек вокруг меня ругаются, перешептываются и смеются".Зеленский вчера прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины.
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берлин, владимир зеленский
Политика, Берлин, Владимир Зеленский
09:01 12.06.2024
 
"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского

Репке: визит Зеленского в ФРГ вызвал задержки в работе общественного транспорта

© fotolia.com / sborisov# Бранденбургские ворота
# Бранденбургские ворота - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© fotolia.com / sborisov
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Берлинские транспортные службы объявили, что в связи с государственным визитом Владимира Зеленского вводятся ограничения в железнодорожном сообщении. Об этом на своей странице в соцсети X написал известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.
Как он выразился, берлинские железнодорожники настроили полмиллиона пассажиров против Зеленского.
"По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом", - пишет Репке. - Все пятьдесят человек вокруг меня ругаются, перешептываются и смеются".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве
10 июня, 17:10
Зеленский вчера прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины.
 
ПолитикаБерлинВладимир Зеленский
 
 
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