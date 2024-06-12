https://1prime.ru/20240612/zelenskiy-849092259.html

"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского

"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского - 12.06.2024, ПРАЙМ

"Ругались все вокруг". Немцы бурно отреагировали на визит Зеленского

Берлинские транспортные службы объявили, что в связи с государственным визитом Владимира Зеленского вводятся ограничения в железнодорожном сообщении. Об этом на | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T09:01+0300

2024-06-12T09:01+0300

2024-06-12T09:01+0300

политика

берлин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_0:0:5615:3158_1920x0_80_0_0_448df97643be026415e6065fb93749bf.jpg

МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Берлинские транспортные службы объявили, что в связи с государственным визитом Владимира Зеленского вводятся ограничения в железнодорожном сообщении. Об этом на своей странице в соцсети X написал известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.Как он выразился, берлинские железнодорожники настроили полмиллиона пассажиров против Зеленского."По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом", - пишет Репке. - Все пятьдесят человек вокруг меня ругаются, перешептываются и смеются".Зеленский вчера прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины.

https://1prime.ru/20240610/perestanovki--849041609.html

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

берлин, владимир зеленский