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Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/zoloto-849091954.html
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:35+0300
2024-06-12T08:35+0300
экономика
россия
золото
производство золота
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным оценкам, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и ассоциаций. Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году - наоборот, сократилось на 2,5%, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн. Однако ряд других ведомств оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель в 332 тонны. При этом геологическая служба США дает более скромную оценку - 310 тонн. Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации ее министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3% - до 294 тонн. В пятерку также входят Канада и США - по данным американской геологической службы страны произвели 200 и 170 тонн золота. Мировое производство золота в прошлом году, согласно расчетам РИА Новости, выросло до 3039 тонн, что на 1,3% больше показателя годом ранее. Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.
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россия, золото, производство золота
Экономика, РОССИЯ, золото, производство золота
08:35 12.06.2024
 
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире

РИА Новости: РФ в 2023 г осталась вторым крупнейшим производителем золота в мире

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным оценкам, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и ассоциаций.
Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году - наоборот, сократилось на 2,5%, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн.
Однако ряд других ведомств оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель в 332 тонны. При этом геологическая служба США дает более скромную оценку - 310 тонн.
Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации ее министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3% - до 294 тонн. В пятерку также входят Канада и США - по данным американской геологической службы страны произвели 200 и 170 тонн золота.
Мировое производство золота в прошлом году, согласно расчетам РИА Новости, выросло до 3039 тонн, что на 1,3% больше показателя годом ранее.
Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.
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