https://1prime.ru/20240613/abonenty-849145148.html

В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах

В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах - 13.06.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий абоненту получить оповещение о зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, сообщил... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:49+0300

2024-06-13T16:49+0300

2024-06-13T17:04+0300

россия

госдума

законопроект

телефон

https://cdnn.1prime.ru/img/83634/65/836346571_0:58:1904:1129_1920x0_80_0_0_2f01cb8d017388ca7b601d392530c21d.jpg

МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий абоненту получить оповещение о зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Внес в Государственную Думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным законопроект … Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал. Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.По его словам, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на ГосуслугахВ Госдуму также внесли законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года."Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.

https://1prime.ru/20240606/prostranstvo--848857440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, телефон