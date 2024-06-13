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В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах
В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий абоненту получить оповещение о зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, сообщил... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:49+0300
2024-06-13T17:04+0300
россия
госдума
законопроект
телефон
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий абоненту получить оповещение о зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Внес в Государственную Думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным законопроект … Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал. Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.По его словам, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на ГосуслугахВ Госдуму также внесли законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года."Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.
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россия, госдума, законопроект, телефон
РОССИЯ, Госдума, законопроект, телефон
16:49 13.06.2024 (обновлено: 17:04 13.06.2024)
 
В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных номерах

В ГД внесли законопроект о безопасности граждан в использовании мобильной связи

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЧеловек с телефоном
Человек с телефоном - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий абоненту получить оповещение о зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Внес в Государственную Думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным законопроект … Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал. Таким образом, существенно сократится количество сим-карт, полученных мошенническим путем", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
По его словам, законопроект поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.
Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах
В Госдуму также внесли законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи (дилера). Обязательное прохождение идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических данных. Оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта.
Также, согласно законопроекту для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года.
"Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности", - отметил депутат.
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РОССИЯГосдумазаконопроекттелефон
 
 
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