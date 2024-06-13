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FT: в ЕС обсуждают, кто покроет финансовые риски из-за российских активов

FT: в ЕС обсуждают, кто покроет финансовые риски из-за российских активов - 13.06.2024, ПРАЙМ

FT: в ЕС обсуждают, кто покроет финансовые риски из-за российских активов

Страны ЕС продолжают спорить о технических деталях касательно решения по использованию замороженных активов РФ, в частности речь идет о том, кто будет покрывать | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:55+0300

2024-06-13T09:55+0300

2024-06-13T09:55+0300

замороженные российские активы

споры

ес

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны ЕС продолжают спорить о технических деталях касательно решения по использованию замороженных активов РФ, в частности речь идет о том, кто будет покрывать финансовые риски, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. "Мы все еще спорим о технических деталях и главным образом о том, чтобы это работало в соответствии с нашими принципами... В какой-то момент остаточный риск должен быть кем-то покрыт", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, дипломаты стран ЕС заявили, что блок, который располагает большей частью замороженных российских активов, не согласится взять на себя финансовые риски за другие страны. Газета Politicо при этом отмечает со ссылкой на американского чиновника, что администрация президента США Джо Байдена не выступает за такую ​​структуру кредита, которая потребует от ЕС нести остаточное бремя по нему. Вместо этого, добавляет издание, США выступают за справедливое распределение любого риска невыплаты долга между партнерами. "Сделка с активами не предназначена для помощи американским фирмам", - отметил американский чиновник.

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замороженные российские активы, споры, ес