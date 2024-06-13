https://1prime.ru/20240613/aktivy-849126161.html

СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски

СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски - 13.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски

Члены G7 и ЕС каждый предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:41+0300

2024-06-13T11:41+0300

2024-06-13T11:55+0300

замороженные российские активы

экономика

ес

g7

украина

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Члены G7 и ЕС каждый предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи."В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег", - приводит агентство слова источников.По данным агентства, кредиты "будут структурированы по-разному" в зависимости от внутренних процедур каждого участника.Также отмечается, что каждый член G7 и ЕС, предоставивший кредит Украине, будет нести риск, если замороженные активы РФ принесут меньшую прибыль, чем изначально предполагалось.

https://1prime.ru/20240612/krym-849092654.html

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замороженные российские активы, ес, g7, украина