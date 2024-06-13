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СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски
СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски - 13.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски
Члены G7 и ЕС каждый предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:41+0300
2024-06-13T11:55+0300
замороженные российские активы
экономика
ес
g7
украина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Члены G7 и ЕС каждый предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи."В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег", - приводит агентство слова источников.По данным агентства, кредиты "будут структурированы по-разному" в зависимости от внутренних процедур каждого участника.Также отмечается, что каждый член G7 и ЕС, предоставивший кредит Украине, будет нести риск, если замороженные активы РФ принесут меньшую прибыль, чем изначально предполагалось.
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замороженные российские активы, ес, g7, украина
замороженные российские активы, Экономика, ЕС, G7, УКРАИНА
11:41 13.06.2024 (обновлено: 11:55 13.06.2024)
 
СМИ: страны, предоставившие ВСУ кредиты за счет активов РФ, понесут риски

Bloomberg: G7, ЕС дадут Киеву кредиты, они будут погашаться за счет прибыли от активов РФ

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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Члены G7 и ЕС каждый предоставят Киеву кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Страны G7 договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи.
"В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов с течением времени, будут использоваться для возврата этих денег", - приводит агентство слова источников.
По данным агентства, кредиты "будут структурированы по-разному" в зависимости от внутренних процедур каждого участника.
Также отмечается, что каждый член G7 и ЕС, предоставивший кредит Украине, будет нести риск, если замороженные активы РФ принесут меньшую прибыль, чем изначально предполагалось.
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