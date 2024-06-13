https://1prime.ru/20240613/aktivy-849126305.html

Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов

Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов - 13.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов

Страны G7 могут обратиться к Всемирному банку для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:45+0300

2024-06-13T11:45+0300

2024-06-13T11:45+0300

экономика

всемирный банк

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_94d7bc5de619c2329f8ee57bf74bfaa1.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны G7 могут обратиться к Всемирному банку для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.Отмечается, что пока нет согласия по тому, как будет рассчитываться доля каждой страны в общей сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. Одни предлагают основываться на ВВП, другие - на объеме замороженных активов. Кроме того, необходимо определить, кто понесет остаточный риск.Страны-члены Европейского союза, в которых находится большая часть заблокированных российских активов, в свою очередь выразили опасения и заявили, что не будут брать на себя финансовые риски за другие страны.Ранее лидеры стран "Большой семерки" приняли решение выделить Киеву 50 миллиардов долларов до конца 2024 года за счет замороженных российских активов. Подробности сделки будут известны после саммита, в рамках которого страны намерены утвердить выплату средств Киеву до конца текущего года.

https://1prime.ru/20240611/avtivy-849076035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всемирный банк, замороженные российские активы