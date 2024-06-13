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Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов
Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов - 13.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов
Страны G7 могут обратиться к Всемирному банку для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:45+0300
2024-06-13T11:45+0300
2024-06-13T11:45+0300
экономика
всемирный банк
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны G7 могут обратиться к Всемирному банку для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.Отмечается, что пока нет согласия по тому, как будет рассчитываться доля каждой страны в общей сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. Одни предлагают основываться на ВВП, другие - на объеме замороженных активов. Кроме того, необходимо определить, кто понесет остаточный риск.Страны-члены Европейского союза, в которых находится большая часть заблокированных российских активов, в свою очередь выразили опасения и заявили, что не будут брать на себя финансовые риски за другие страны.Ранее лидеры стран "Большой семерки" приняли решение выделить Киеву 50 миллиардов долларов до конца 2024 года за счет замороженных российских активов. Подробности сделки будут известны после саммита, в рамках которого страны намерены утвердить выплату средств Киеву до конца текущего года.
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всемирный банк, замороженные российские активы
Экономика, Всемирный банк, замороженные российские активы
Стало известно, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов
FT: Всемирный банк выдаст кредит Украине под залог доходов от активов России
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Страны G7 могут обратиться к Всемирному банку для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов, сообщает
Financial Times.
Отмечается, что пока нет согласия по тому, как будет рассчитываться доля каждой страны в общей сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. Одни предлагают основываться на ВВП, другие - на объеме замороженных активов. Кроме того, необходимо определить, кто понесет остаточный риск.
Страны-члены Европейского союза, в которых находится большая часть заблокированных российских активов, в свою очередь выразили опасения и заявили, что не будут брать на себя финансовые риски за другие страны.
Ранее лидеры стран "Большой семерки" приняли решение выделить Киеву 50 миллиардов долларов до конца 2024 года за счет замороженных российских активов. Подробности сделки будут известны после саммита, в рамках которого страны намерены утвердить выплату средств Киеву до конца текущего года.
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