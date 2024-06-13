Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:55+0300
2024-06-13T13:55+0300
германия
украина
g7
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер."Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины", - отметил он в социальной сети Х.По словам министра, "Группа семи" применит очень умный инструмент - проценты от заблокированных российских активов, начнет прорабатывать детали.Как подчеркнул Линднер, единство G7 очень помогает Украине.
https://1prime.ru/20240613/aktivy-849126305.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, g7, замороженные российские активы
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, G7, замороженные российские активы
13:55 13.06.2024
 
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам

Министр финансов ФРГ подтвердил, решение G7 выделить $50 млрд Украине за счет активов РФ

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины", - отметил он в социальной сети Х.
По словам министра, "Группа семи" применит очень умный инструмент - проценты от заблокированных российских активов, начнет прорабатывать детали.
Как подчеркнул Линднер, единство G7 очень помогает Украине.
Здание Всемирного банка - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
В FT выяснили, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов
11:45
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАG7замороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала