https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:55+0300
2024-06-13T13:55+0300
2024-06-13T13:55+0300
германия
украина
g7
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер."Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины", - отметил он в социальной сети Х.По словам министра, "Группа семи" применит очень умный инструмент - проценты от заблокированных российских активов, начнет прорабатывать детали.Как подчеркнул Линднер, единство G7 очень помогает Украине.
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германия, украина, g7, замороженные российские активы
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, G7, замороженные российские активы
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
Министр финансов ФРГ подтвердил, решение G7 выделить $50 млрд Украине за счет активов РФ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины", - отметил он в социальной сети Х.
По словам министра, "Группа семи" применит очень умный инструмент - проценты от заблокированных российских активов, начнет прорабатывать детали.
Как подчеркнул Линднер, единство G7 очень помогает Украине.
В FT выяснили, кто выдаст кредит Украине под залог российских активов