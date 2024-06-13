https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html

В Германии подтвердили решение G7 по российским активам

В Германии подтвердили решение G7 по российским активам - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Германии подтвердили решение G7 по российским активам

Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T13:55+0300

2024-06-13T13:55+0300

2024-06-13T13:55+0300

германия

украина

g7

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" предоставят Киеву 50 миллиардов долларов кредитами, которые погасят за счет доходов от заблокированных росийских активов. Об этом заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер."Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины", - отметил он в социальной сети Х.По словам министра, "Группа семи" применит очень умный инструмент - проценты от заблокированных российских активов, начнет прорабатывать детали.Как подчеркнул Линднер, единство G7 очень помогает Украине.

https://1prime.ru/20240613/aktivy-849126305.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, g7, замороженные российские активы