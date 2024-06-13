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Акции Мосбиржи падают на 11 процентов - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Акции Мосбиржи падают на 11 процентов
Акции Мосбиржи падают на 11 процентов - 13.06.2024, ПРАЙМ
Акции Мосбиржи падают на 11 процентов
Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:03+0300
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мосбиржа
санкции против рф
сбербанк
втб
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи.Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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мосбиржа, санкции против рф, сбербанк, втб, акции
Мосбиржа, санкции против РФ, Сбербанк, ВТБ, Акции
10:03 13.06.2024 (обновлено: 10:12 13.06.2024)
 
Акции Мосбиржи падают на 11 процентов

Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36%

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Акции "Сбербанка" падают на 3,81%, ВТБ – на 4,21%, Мосбиржи – на 12,36% после введенных санкций США на площадку, следует из данных Московской биржи.
Обыкновенные акции "Сбербанка" к 10.01 падают на 3,81%, до 305,68 рубля, ВТБ – на 4,21%, до 1,899 копейки, Мосбиржи – на 12,36%, до 220,8 рубля.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей
08:12
 
Мосбиржасанкции против РФСбербанкВТБАкции
 
 
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