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Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу - 13.06.2024, ПРАЙМ
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу
Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:23+0300
2024-06-13T19:23+0300
2024-06-13T19:32+0300
политика
минпромторг
антон алиханов
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Ранее Канада ввела санкции против Алиханова. "Санкции недружественной страны Канады, введенные по абсолютно формальному признаку, никак не повлияют на работу министра", - прокомментировали ситуацию в министерстве.
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минпромторг, антон алиханов, санкции против рф, канада
Политика, Минпромторг, Антон Алиханов, санкции против РФ, КАНАДА
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу
Минпромторг: санкции Канады против Алиханова не повлияют на работу министра
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Ранее Канада ввела санкции против Алиханова.
"Санкции недружественной страны Канады, введенные по абсолютно формальному признаку, никак не повлияют на работу министра", - прокомментировали ситуацию в министерстве.
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