https://1prime.ru/20240613/alikhanov-849152027.html

Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу

Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу - 13.06.2024, ПРАЙМ

Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу

Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T19:23+0300

2024-06-13T19:23+0300

2024-06-13T19:32+0300

политика

минпромторг

антон алиханов

санкции против рф

канада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590487_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_49117b6972338494ce579afcada62844.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Ранее Канада ввела санкции против Алиханова. "Санкции недружественной страны Канады, введенные по абсолютно формальному признаку, никак не повлияют на работу министра", - прокомментировали ситуацию в министерстве.

https://1prime.ru/20240610/vino-849024873.html

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, антон алиханов, санкции против рф, канада