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Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу - 13.06.2024, ПРАЙМ
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу
Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:23+0300
2024-06-13T19:32+0300
политика
минпромторг
антон алиханов
санкции против рф
канада
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Ранее Канада ввела санкции против Алиханова. "Санкции недружественной страны Канады, введенные по абсолютно формальному признаку, никак не повлияют на работу министра", - прокомментировали ситуацию в министерстве.
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минпромторг, антон алиханов, санкции против рф, канада
Политика, Минпромторг, Антон Алиханов, санкции против РФ, КАНАДА
19:23 13.06.2024 (обновлено: 19:32 13.06.2024)
 
Санкции Канады против министра Алиханова не повлияют на его работу

Минпромторг: санкции Канады против Алиханова не повлияют на работу министра

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Санкции Канады, введенные против главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, никак не повлияют на его работу, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Ранее Канада ввела санкции против Алиханова.
"Санкции недружественной страны Канады, введенные по абсолютно формальному признаку, никак не повлияют на работу министра", - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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ПолитикаМинпромторгАнтон Алихановсанкции против РФКАНАДА
 
 
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