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Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла
Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла - 13.06.2024, ПРАЙМ
Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла
Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:00+0300
2024-06-13T08:00+0300
мнения аналитиков
спфс
альтернатива swift
swift
российский аналог swift
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849075551.jpg?1718254805
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.Заблокировать СПФС невозможно, поскольку это внутренняя российская система. Страны Группы Семи не имеют над ней никакого контроля. Другой вопрос – "семерка" может ввести вторичные санкции против банков из других стран, которые к ней подключены (например, отключить их от SWIFT).По состоянию на конец 2023 года к СПФС были подключены 159 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Сейчас данных о том, какие именно банки подключены к СПФС, нет – ЦБ их не публикует. Но реально ни один зарубежный банк не хочет стать подсанкционным и быть отключенным от SWIFT. Поэтому риски косвенной блокировки путем введения ограничений для третьих стран вполне осязаемые.Кроме СПФС есть немало альтернативных способов передачи финансовых сообщений между кредитными организациями разных стран – в том числе, за рубежом (в Индии и в Китае).В БРИКС рассматривают возможность создания единого "хаба" систем передачи финансовых сообщений стран-членов, а также активно ускоряют внедрение общих цифровых платформ обмена межбанковской информацией.Однако на данный момент инфраструктуры, способной заменить СПФС на уровне БРИКС и других дружественных России стран, нет. Существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay. Но это не система передачи финансовых сообщений (не аналог SWIFT или СПФС), а приложение (как Apple pay, Samsung pay, Yandex pay и др.), которое подразумевает своего рода интеграцию карт национальных платежных систем –российская МИР, китайская UnionPay, индийская RuPay, бразильская ELO (в ЮАР отсутствует национальная платежная система) – в единую базу данных.Эксперт - Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
ПРАЙМ
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Ксения Бондаренко
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Ксения Бондаренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, спфс, альтернатива swift, swift, российский аналог swift
Мнения аналитиков, СПФС, альтернатива SWIFT, SWIFT, российский аналог SWIFT
08:00 13.06.2024
 
Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла

Доцент Бондаренко: Запад может ударить по "русскому SWIFT" через третьи страны

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Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Ксения Бондаренко
Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.
Заблокировать СПФС невозможно, поскольку это внутренняя российская система. Страны Группы Семи не имеют над ней никакого контроля. Другой вопрос – "семерка" может ввести вторичные санкции против банков из других стран, которые к ней подключены (например, отключить их от SWIFT).
По состоянию на конец 2023 года к СПФС были подключены 159 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Сейчас данных о том, какие именно банки подключены к СПФС, нет – ЦБ их не публикует. Но реально ни один зарубежный банк не хочет стать подсанкционным и быть отключенным от SWIFT. Поэтому риски косвенной блокировки путем введения ограничений для третьих стран вполне осязаемые.
Кроме СПФС есть немало альтернативных способов передачи финансовых сообщений между кредитными организациями разных стран – в том числе, за рубежом (в Индии и в Китае).
В БРИКС рассматривают возможность создания единого "хаба" систем передачи финансовых сообщений стран-членов, а также активно ускоряют внедрение общих цифровых платформ обмена межбанковской информацией.
Однако на данный момент инфраструктуры, способной заменить СПФС на уровне БРИКС и других дружественных России стран, нет. Существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay. Но это не система передачи финансовых сообщений (не аналог SWIFT или СПФС), а приложение (как Apple pay, Samsung pay, Yandex pay и др.), которое подразумевает своего рода интеграцию карт национальных платежных систем –российская МИР, китайская UnionPay, индийская RuPay, бразильская ELO (в ЮАР отсутствует национальная платежная система) – в единую базу данных.
Эксперт - Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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