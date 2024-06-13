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Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла

Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла - 13.06.2024, ПРАЙМ

Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла

Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:00+0300

2024-06-13T08:00+0300

2024-06-13T08:00+0300

мнения аналитиков

спфс

альтернатива swift

swift

российский аналог swift

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.Заблокировать СПФС невозможно, поскольку это внутренняя российская система. Страны Группы Семи не имеют над ней никакого контроля. Другой вопрос – "семерка" может ввести вторичные санкции против банков из других стран, которые к ней подключены (например, отключить их от SWIFT).По состоянию на конец 2023 года к СПФС были подключены 159 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Сейчас данных о том, какие именно банки подключены к СПФС, нет – ЦБ их не публикует. Но реально ни один зарубежный банк не хочет стать подсанкционным и быть отключенным от SWIFT. Поэтому риски косвенной блокировки путем введения ограничений для третьих стран вполне осязаемые.Кроме СПФС есть немало альтернативных способов передачи финансовых сообщений между кредитными организациями разных стран – в том числе, за рубежом (в Индии и в Китае).В БРИКС рассматривают возможность создания единого "хаба" систем передачи финансовых сообщений стран-членов, а также активно ускоряют внедрение общих цифровых платформ обмена межбанковской информацией.Однако на данный момент инфраструктуры, способной заменить СПФС на уровне БРИКС и других дружественных России стран, нет. Существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay. Но это не система передачи финансовых сообщений (не аналог SWIFT или СПФС), а приложение (как Apple pay, Samsung pay, Yandex pay и др.), которое подразумевает своего рода интеграцию карт национальных платежных систем –российская МИР, китайская UnionPay, индийская RuPay, бразильская ELO (в ЮАР отсутствует национальная платежная система) – в единую базу данных.Эксперт - Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

мнения аналитиков, спфс, альтернатива swift, swift, российский аналог swift