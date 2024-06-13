Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.Заблокировать СПФС невозможно, поскольку это внутренняя российская система. Страны Группы Семи не имеют над ней никакого контроля. Другой вопрос – "семерка" может ввести вторичные санкции против банков из других стран, которые к ней подключены (например, отключить их от SWIFT).По состоянию на конец 2023 года к СПФС были подключены 159 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Сейчас данных о том, какие именно банки подключены к СПФС, нет – ЦБ их не публикует. Но реально ни один зарубежный банк не хочет стать подсанкционным и быть отключенным от SWIFT. Поэтому риски косвенной блокировки путем введения ограничений для третьих стран вполне осязаемые.Кроме СПФС есть немало альтернативных способов передачи финансовых сообщений между кредитными организациями разных стран – в том числе, за рубежом (в Индии и в Китае).В БРИКС рассматривают возможность создания единого "хаба" систем передачи финансовых сообщений стран-членов, а также активно ускоряют внедрение общих цифровых платформ обмена межбанковской информацией.Однако на данный момент инфраструктуры, способной заменить СПФС на уровне БРИКС и других дружественных России стран, нет. Существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay. Но это не система передачи финансовых сообщений (не аналог SWIFT или СПФС), а приложение (как Apple pay, Samsung pay, Yandex pay и др.), которое подразумевает своего рода интеграцию карт национальных платежных систем –российская МИР, китайская UnionPay, индийская RuPay, бразильская ELO (в ЮАР отсутствует национальная платежная система) – в единую базу данных.Эксперт - Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.
Заблокировать СПФС невозможно, поскольку это внутренняя российская система. Страны Группы Семи не имеют над ней никакого контроля. Другой вопрос – "семерка" может ввести вторичные санкции против банков из других стран, которые к ней подключены (например, отключить их от SWIFT).
По состоянию на конец 2023 года к СПФС были подключены 159 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах. Сейчас данных о том, какие именно банки подключены к СПФС, нет – ЦБ их не публикует. Но реально ни один зарубежный банк не хочет стать подсанкционным и быть отключенным от SWIFT. Поэтому риски косвенной блокировки путем введения ограничений для третьих стран вполне осязаемые.
Кроме СПФС есть немало альтернативных способов передачи финансовых сообщений между кредитными организациями разных стран – в том числе, за рубежом (в Индии и в Китае).
В БРИКС рассматривают возможность создания единого "хаба" систем передачи финансовых сообщений стран-членов, а также активно ускоряют внедрение общих цифровых платформ обмена межбанковской информацией.
Однако на данный момент инфраструктуры, способной заменить СПФС на уровне БРИКС и других дружественных России стран, нет. Существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay. Но это не система передачи финансовых сообщений (не аналог SWIFT или СПФС), а приложение (как Apple pay, Samsung pay, Yandex pay и др.), которое подразумевает своего рода интеграцию карт национальных платежных систем –российская МИР, китайская UnionPay, индийская RuPay, бразильская ELO (в ЮАР отсутствует национальная платежная система) – в единую базу данных.
Эксперт - Ксения Бондаренко, Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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