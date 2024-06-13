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Туристы в России стали вдвое чаще арендовать апартаменты

Туристы в России стали вдвое чаще арендовать апартаменты - 13.06.2024, ПРАЙМ

Туристы в России стали вдвое чаще арендовать апартаменты

Количество бронирований апартаментов в России за последний год выросло почти вдвое, при этом самый широкий выбор такого размещения помимо Москвы и... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:10+0300

2024-06-13T08:10+0300

2024-06-13T08:10+0300

экономика

туризм

апартаменты

бронирование

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Количество бронирований апартаментов в России за последний год выросло почти вдвое, при этом самый широкий выбор такого размещения помимо Москвы и Санкт-Петербурга предлагают Сочи, Краснодар и Новосибирск, говорится в исследовании платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) и сервиса RealtyCalendar, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За последние 12 месяцев количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось лишь на 10%", - рассказали аналитики, основываясь на собственных данных. Они также выяснили, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% - до 2,5 тысячи рублей за ночь. "Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья", - подчеркнули авторы исследования. Выяснилось, что больше всего посуточных объектов туристы предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Однако средний чек за проживание за ночь оказался выше в курортных локациях – Зеленоградске (5,5 тысячи рублей), Геленджике и Адлере (по 4,9 тысячи рублей). Отмечается, что за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. "Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов. Очевидно, это связано с резко возросшим спросом на поездки в этот курортный город (+68% бронирований на это лето по состоянию на конец мая)", - рассказали аналитики. "В последние годы все больше туристов переориентируются на отдых и путешествия в России. Предложение от классических средств размещения не может полностью удовлетворить этот спрос, так как строительство новых отелей требует времени... При этом качество апартаментов и квартир постепенно приближается к гостиничному – в совокупности с повышением спроса это дает увеличение числа предложений, стоимости суток и среднего чека", – процитировали в исследовании сооснователя сервиса RealtyCalendar Илью Формальского. БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ КВАРТИРЫBronevik.com и RealtyCalendar также отдельно проанализировали бронирования апартаментов и квартир для командировок. "Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3,4 тысячи рублей (+13% за год)", - поделились аналитики. "Рост популярности апартаментов среди деловых путешественников отвечает общему тренду туризма – на фоне подорожания отелей квартиры становятся доступной альтернативой. Особенно это актуально в популярных туристических локациях, где гостиницы пользуются повышенным спросом, тем более в высокие сезоны. Со своей стороны, владельцы посуточных объектов прилагают заметные усилия, чтобы занять нишу бюджетного туристического жилья для командированных", – приведены в исследовании слова исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко. Сообщается, что топ городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов отличается от общих данных по России. Здесь в лидерах крупные деловые и промышленные центры страны, где бизнес все чаще выбирает апартаменты для размещения в командировках. "Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5,3 тысячи рублей за ночь), а также в курортных Сочи (5,3 тысячи рублей) и Адлере (5,2 тысячи рублей), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток", - заключили аналитики.

https://1prime.ru/20240604/otel-848800281.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, апартаменты, бронирование