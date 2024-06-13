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Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:42+0300
2024-06-13T12:51+0300
политика
нато
аргентина
украина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", — сказал он.В контактную группу входят более 50 стран, в том числе все государства-члены НАТО и большинство государств ЕС.Остин также сообщил, что участники контактной группы предоставили Киеву военную помощь почти на 100 миллиардов долларов."Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", — заявил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
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нато, аргентина, украина
Политика, НАТО, АРГЕНТИНА, УКРАИНА
12:42 13.06.2024 (обновлено: 12:51 13.06.2024)
 
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине

Глава Пентагона Остин: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", — сказал он.
В контактную группу входят более 50 стран, в том числе все государства-члены НАТО и большинство государств ЕС.
Остин также сообщил, что участники контактной группы предоставили Киеву военную помощь почти на 100 миллиардов долларов.
"Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", — заявил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаНАТОАРГЕНТИНАУКРАИНА
 
 
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