https://1prime.ru/20240613/argentina-849130855.html
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:42+0300
2024-06-13T12:42+0300
2024-06-13T12:51+0300
политика
нато
аргентина
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", — сказал он.В контактную группу входят более 50 стран, в том числе все государства-члены НАТО и большинство государств ЕС.Остин также сообщил, что участники контактной группы предоставили Киеву военную помощь почти на 100 миллиардов долларов."Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", — заявил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
аргентина
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_9c6af4e90b1648b0069041d7d480713e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, аргентина, украина
Политика, НАТО, АРГЕНТИНА, УКРАИНА
Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
Глава Пентагона Остин: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине, сообщил перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", — сказал он.
В контактную группу входят более 50 стран, в том числе все государства-члены НАТО и большинство государств ЕС.
Остин также сообщил, что участники контактной группы предоставили Киеву военную помощь почти на 100 миллиардов долларов.
"Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более 98 миллиардов долларов", — заявил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине