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В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков
Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:17+0300
2024-06-13T14:17+0300
дмитрий песков
кремль
никол пашинян
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в нашем диалоге", - сказал Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту структуру армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует ОДКБ. Ереван неоднократно высказывал претензии к организации после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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дмитрий песков, кремль, никол пашинян, одкб
Дмитрий Песков, Кремль, Никол Пашинян, ОДКБ
14:17 13.06.2024
 
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков

Песков: Москва рассчитывает на превалирование союзнического диалога с Арменией

© fotolia.com / tas33050391Ереван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / tas33050391
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в нашем диалоге", - сказал Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту структуру армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует ОДКБ.
Ереван неоднократно высказывал претензии к организации после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Никол Пашинян
"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ
12:06
 
Дмитрий ПесковКремльНикол ПашинянОДКБ
 
 
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