https://1prime.ru/20240613/armeniya--849135056.html

В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков

В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков

Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:17+0300

2024-06-13T14:17+0300

2024-06-13T14:17+0300

дмитрий песков

кремль

никол пашинян

одкб

https://cdnn.1prime.ru/img/77702/48/777024860_0:169:1500:1013_1920x0_80_0_0_07ff01efd58454e90e7a75eb3b4c4e68.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в нашем диалоге", - сказал Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту структуру армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует ОДКБ. Ереван неоднократно высказывал претензии к организации после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://1prime.ru/20240613/pashinyan-849128672.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, никол пашинян, одкб