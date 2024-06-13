https://1prime.ru/20240613/armeniya--849135056.html
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков
Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:17+0300
2024-06-13T14:17+0300
2024-06-13T14:17+0300
дмитрий песков
кремль
никол пашинян
одкб
https://cdnn.1prime.ru/img/77702/48/777024860_0:169:1500:1013_1920x0_80_0_0_07ff01efd58454e90e7a75eb3b4c4e68.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в нашем диалоге", - сказал Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту структуру армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует ОДКБ. Ереван неоднократно высказывал претензии к организации после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://1prime.ru/20240613/pashinyan-849128672.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77702/48/777024860_91:0:1442:1013_1920x0_80_0_0_60f38e8d8acf342d3f36a1d73cd14d28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кремль, никол пашинян, одкб
Дмитрий Песков, Кремль, Никол Пашинян, ОДКБ
В Кремле рассчитывают на союзнический диалог с Ереваном, заявил Песков
Песков: Москва рассчитывает на превалирование союзнического диалога с Арменией
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Москва рассчитывает на дружеский диалог с Ереваном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в нашем диалоге", - сказал Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту структуру армянский премьер называет "союзом-пузырем". В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, страна также не финансирует ОДКБ.
Ереван неоднократно высказывал претензии к организации после поражения во Второй карабахской войне в ноябре 2020-го, а затем и после упразднения непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ