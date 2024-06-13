https://1prime.ru/20240613/avto-849142788.html

Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом

Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом

Одним из наиболее достойных вариантов иномарки на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей можно назвать Ford Mondeo, отмечает эксперт издания "За рулем"... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:09+0300

2024-06-13T16:09+0300

2024-06-13T16:16+0300

россия

авто

ford

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849142425_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_ba572cee2acbd5500746ef16042452eb.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Одним из наиболее достойных вариантов иномарки на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей можно назвать Ford Mondeo, отмечает эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов.По мнению автоэксперта, Ford Mondeo — отличный выбор, так как его кузов достойно противостоит коррозии, за исключением слабого места — углов крышки багажника.Кроме того, стоит обратить внимание на агрегаты автомобиля, которые также отличаются надежностью. Слабым местом является динамика с базовым двигателем 2.5 (150 л.с.), однако это компенсируется надежностью двигателя с ресурсом 400 тыс. километров при определенных условиях.Виноградов заметил, что автоматическая коробка передач 6F35 надежна и может прослужить более 300 тыс. километров без проблем, при условии регулярной замены жидкости каждые 45 тыс. километров. Однако, после 140-150 тыс. километров может потребоваться замена привода селектора и проверка герметичности коробки.

https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, ford