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Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом
Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом
Одним из наиболее достойных вариантов иномарки на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей можно назвать Ford Mondeo, отмечает эксперт издания "За рулем"... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:09+0300
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россия
авто
ford
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Одним из наиболее достойных вариантов иномарки на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей можно назвать Ford Mondeo, отмечает эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов.По мнению автоэксперта, Ford Mondeo — отличный выбор, так как его кузов достойно противостоит коррозии, за исключением слабого места — углов крышки багажника.Кроме того, стоит обратить внимание на агрегаты автомобиля, которые также отличаются надежностью. Слабым местом является динамика с базовым двигателем 2.5 (150 л.с.), однако это компенсируется надежностью двигателя с ресурсом 400 тыс. километров при определенных условиях.Виноградов заметил, что автоматическая коробка передач 6F35 надежна и может прослужить более 300 тыс. километров без проблем, при условии регулярной замены жидкости каждые 45 тыс. километров. Однако, после 140-150 тыс. километров может потребоваться замена привода селектора и проверка герметичности коробки.
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россия, авто, ford
РОССИЯ, Авто, Ford
16:09 13.06.2024 (обновлено: 16:16 13.06.2024)
 
Эксперт рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом

Эксперт Виноградов рассказал, как правильно выбрать Ford Mondeo с пробегом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Ford Mondeo
Автомобиль Ford Mondeo - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Одним из наиболее достойных вариантов иномарки на вторичном рынке за 1,5 миллиона рублей можно назвать Ford Mondeo, отмечает эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов.
По мнению автоэксперта, Ford Mondeo — отличный выбор, так как его кузов достойно противостоит коррозии, за исключением слабого места — углов крышки багажника.
Кроме того, стоит обратить внимание на агрегаты автомобиля, которые также отличаются надежностью. Слабым местом является динамика с базовым двигателем 2.5 (150 л.с.), однако это компенсируется надежностью двигателя с ресурсом 400 тыс. километров при определенных условиях.
Виноградов заметил, что автоматическая коробка передач 6F35 надежна и может прослужить более 300 тыс. километров без проблем, при условии регулярной замены жидкости каждые 45 тыс. километров. Однако, после 140-150 тыс. километров может потребоваться замена привода селектора и проверка герметичности коробки.
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