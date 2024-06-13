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В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом
В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом
Новые санкции США против России - это автогол в ворота американской экономики, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:50+0300
2024-06-13T17:50+0300
2024-06-13T17:50+0300
экономика
россия
экономика сша
санкции против рф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США против России - это автогол в ворота американской экономики, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса. США в среду расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Конечно, это новая попытка Белого дома навредить экономике России. Однако в течение этих двух лет Запад должен бы был понять, что этот механизм не приносит результатов", - отметил Ламеса. "Кто-то однажды сказал, что пытаться сделать то же самое в той же самой манере и ждать, что будут другие результаты, нежели раньше, это симптом сумасшествия. Думаю, что это применимо в коллективному западу", - добавил эксперт. По его словам, новые санкции США не нанесут ущерба экономике России. "Снижение спроса (на доллар - ред.) в международной торговле нанесет ущерб странам, выпускающим эту валюту", - уточнил аналитик. "Это станет автоголом по экономике США и Европы", - подчеркнул Ламеса.
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россия, экономика сша, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, экономика США, санкции против РФ
В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом
Аналитик Ламеса: новые санкции против России — автогол в ворота экономки США
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США против России - это автогол в ворота американской экономики, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса.
США в среду расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
"Конечно, это новая попытка Белого дома навредить экономике России. Однако в течение этих двух лет Запад должен бы был понять, что этот механизм не приносит результатов", - отметил Ламеса.
"Кто-то однажды сказал, что пытаться сделать то же самое в той же самой манере и ждать, что будут другие результаты, нежели раньше, это симптом сумасшествия. Думаю, что это применимо в коллективному западу", - добавил эксперт.
По его словам, новые санкции США не нанесут ущерба экономике России. "Снижение спроса (на доллар - ред.) в международной торговле нанесет ущерб странам, выпускающим эту валюту", - уточнил аналитик.
"Это станет автоголом по экономике США и Европы", - подчеркнул Ламеса.
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