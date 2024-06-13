https://1prime.ru/20240613/avtogol-849149447.html

В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом

В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Аргентине назвали новые санкции США против России автоголом

Новые санкции США против России - это автогол в ворота американской экономики, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:50+0300

2024-06-13T17:50+0300

2024-06-13T17:50+0300

экономика

россия

экономика сша

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США против России - это автогол в ворота американской экономики, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса. США в среду расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Конечно, это новая попытка Белого дома навредить экономике России. Однако в течение этих двух лет Запад должен бы был понять, что этот механизм не приносит результатов", - отметил Ламеса. "Кто-то однажды сказал, что пытаться сделать то же самое в той же самой манере и ждать, что будут другие результаты, нежели раньше, это симптом сумасшествия. Думаю, что это применимо в коллективному западу", - добавил эксперт. По его словам, новые санкции США не нанесут ущерба экономике России. "Снижение спроса (на доллар - ред.) в международной торговле нанесет ущерб странам, выпускающим эту валюту", - уточнил аналитик. "Это станет автоголом по экономике США и Европы", - подчеркнул Ламеса.

https://1prime.ru/20240613/avto-849143635.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экономика сша, санкции против рф