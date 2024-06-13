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Назван рекомендованный доход для обслуживания автокредита
Назван рекомендованный доход для обслуживания автокредита - 13.06.2024, ПРАЙМ
Назван рекомендованный доход для обслуживания автокредита
Рекомендованный доход для обслуживания автокредита в течение года увеличился на 15% и достиг 116,8 тысячи рублей. При этом с начала 2024 года рекомендованная... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:22+0300
2024-06-13T10:22+0300
2024-06-13T10:23+0300
экономика
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Рекомендованный доход для обслуживания автокредита в течение года увеличился на 15% и достиг 116,8 тысячи рублей. При этом с начала 2024 года рекомендованная сумма дохода сократилась – в рамках политики банков по уменьшению ежемесячных платежей и увеличению скидок со стороны автодилеров. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.Как отмечается, в марте прошлого года рекомендованный доход составлял 102 тысячи рублей, но уже в декабре сумма увеличилась до 121,2 тысячи рублей. Таким образом, в течение года рекомендованный доход заемщиков прибавил 14,6%, но за последние три месяца он снизился на 3,6%.В НБКИ пояснили, что на размер рекомендованного дохода влияют такие факторы, как уровень кредитной ставки, срок и сумма ежемесячного платежа автокредитов, которые выдали банки в течение месяца.При этом в бюро отметили, что ежемесячный платеж не должен превышать 30% рекомендованного дохода.
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Назван рекомендованный доход для обслуживания автокредита
РГ: рекомендованный доход для обслуживания автокредита составил 116,8 тыс рублей
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ.
Рекомендованный доход для обслуживания автокредита в течение года увеличился на 15% и достиг 116,8 тысячи рублей. При этом с начала 2024 года рекомендованная сумма дохода сократилась – в рамках политики банков по уменьшению ежемесячных платежей и увеличению скидок со стороны автодилеров. Об этом пишет "РГ"
со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Как отмечается, в марте прошлого года рекомендованный доход составлял 102 тысячи рублей, но уже в декабре сумма увеличилась до 121,2 тысячи рублей. Таким образом, в течение года рекомендованный доход заемщиков прибавил 14,6%, но за последние три месяца он снизился на 3,6%.
В НБКИ пояснили, что на размер рекомендованного дохода влияют такие факторы, как уровень кредитной ставки, срок и сумма ежемесячного платежа автокредитов, которые выдали банки в течение месяца.
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При этом в бюро отметили, что ежемесячный платеж не должен превышать 30% рекомендованного дохода.