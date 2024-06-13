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Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку - 13.06.2024, ПРАЙМ
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T05:25+0300
2024-06-13T05:25+0300
экономика
автотор
модели
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных. Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей. "Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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автотор, модели
Экономика, Автотор, Модели
05:25 13.06.2024
 
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку

Врио губернатора: калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк"Автотор"
Автотор - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных.
Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей.
"Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных.
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Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
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