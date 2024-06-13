https://1prime.ru/20240613/avtotor-849112317.html
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку - 13.06.2024, ПРАЙМ
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T05:25+0300
2024-06-13T05:25+0300
2024-06-13T05:25+0300
экономика
автотор
модели
https://cdnn.1prime.ru/img/83962/65/839626586_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_04b7e0b959244c612bf261a09da491dc.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных. Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей. "Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20240610/kaliningrad-849041737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83962/65/839626586_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_73ef776da344876074b0fd4ae88d75c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автотор, модели
Экономика, Автотор, Модели
Калининградский "Автотор" расширит модельную линейку
Врио губернатора: калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных.
Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей.
"Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных.
В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво"
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.