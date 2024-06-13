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В ЦБ оценили уровень баланса на российском валютном рынке - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/balans-849116231.html
В ЦБ оценили уровень баланса на российском валютном рынке
В ЦБ оценили уровень баланса на российском валютном рынке - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили уровень баланса на российском валютном рынке
Баланс на российском валютном рынке, в отличие от ситуации в 2022 и 2023 годах, останется неизменным, заявил Банк России. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:36+0300
2024-06-13T09:27+0300
экономика
валютный рынок
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Баланс на российском валютном рынке, в отличие от ситуации в 2022 и 2023 годах, останется неизменным, заявил Банк России. Ранее в среду, 13 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок."Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли", - сказано в сообщении регулятора.ЦБ пояснил, что продажи валют в мае по 29 крупнейшим экспортерам увеличились на 13 процентов, составив 15 миллиардов долларов. Как добавил Банк России, санкции изменят структуру торговли на внутреннем валютном рынке, однако на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта они не повлияют. Регулятор напомнил, что в 2022 и 2023 годах экспорт и импорт менялись. Однако в этом случае, подчеркнул ЦБ, баланс на валютном рынке останется неизменным.
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валютный рынок
Экономика, валютный рынок
08:36 13.06.2024 (обновлено: 09:27 13.06.2024)
 
В ЦБ оценили уровень баланса на российском валютном рынке

ЦБ: баланс на российском валютном рынке в целом остается неизменным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Баланс на российском валютном рынке, в отличие от ситуации в 2022 и 2023 годах, останется неизменным, заявил Банк России.
Ранее в среду, 13 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
"Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли", - сказано в сообщении регулятора.
ЦБ пояснил, что продажи валют в мае по 29 крупнейшим экспортерам увеличились на 13 процентов, составив 15 миллиардов долларов.
Как добавил Банк России, санкции изменят структуру торговли на внутреннем валютном рынке, однако на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта они не повлияют.
Регулятор напомнил, что в 2022 и 2023 годах экспорт и импорт менялись. Однако в этом случае, подчеркнул ЦБ, баланс на валютном рынке останется неизменным.
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