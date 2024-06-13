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ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/bank-849134060.html
ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям
ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям - 13.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям
ВТБ не фиксирует повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям, спрос на валюту остается в рамках среднедневных значений, сообщили РИА Новости в... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:49+0300
2024-06-13T13:55+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. ВТБ не фиксирует повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям, спрос на валюту остается в рамках среднедневных значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В ВТБ спрос на покупку/продажу наличной/безналичной валюты остается в рамках среднедневных значений, повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям мы не фиксируем", - сообщили в банке."Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности. В части курса валют мы следим за рыночной ситуацией и устанавливаем курсы покупки/продажи валют, исходя из ее динамики", - добавили в ВТБ.США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными.
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4.7
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
13:49 13.06.2024 (обновлено: 13:55 13.06.2024)
 
ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям

ВТБ не зафиксировал повышенный интерес клиентов к валютно-обменным операциям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. ВТБ не фиксирует повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям, спрос на валюту остается в рамках среднедневных значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В ВТБ спрос на покупку/продажу наличной/безналичной валюты остается в рамках среднедневных значений, повышенного интереса клиентов к валютно-обменным операциям мы не фиксируем", - сообщили в банке.
"Валютно-обменные операции клиенты по-прежнему могут осуществить в привычном режиме в "ВТБ Онлайн" и в офисах банка. Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности. В части курса валют мы следим за рыночной ситуацией и устанавливаем курсы покупки/продажи валют, исходя из ее динамики", - добавили в ВТБ.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. В ЦБ позже сообщили, что российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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