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Райффайзенбанк возобновил для физлиц вывод с брокерских счетов ряда валют
Райффайзенбанк возобновил для физлиц вывод с брокерских счетов ряда валют - 13.06.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк возобновил для физлиц вывод с брокерских счетов ряда валют
Райффайзенбанк возобновил для физических лиц вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней, говорится в его официальном сообщении. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:59+0300
2024-06-13T15:59+0300
2024-06-13T16:00+0300
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк возобновил для физических лиц вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней, говорится в его официальном сообщении. "Вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней на текущие банковские счета возобновлен для физических лиц", - говорится в сообщении. "Исключение составят сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года. Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям группой "Московская биржа", - уточнил банк. Также в сообщении отмечается, что торги на Московской бирже ценными бумагами в рублях продолжаются в обычном режиме, можно выводить рубли с брокерских счетов без ограничений. США накануне объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
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россия, райффайзенбанк
Экономика, РОССИЯ, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк возобновил для физлиц вывод с брокерских счетов ряда валют
Райффайзенбанк возобновил вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Райффайзенбанк возобновил для физических лиц вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней, говорится в его официальном сообщении.
"Вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней на текущие банковские счета возобновлен для физических лиц", - говорится в сообщении.
"Исключение составят сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года. Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям группой "Московская биржа", - уточнил банк.
Также в сообщении отмечается, что торги на Московской бирже ценными бумагами в рублях продолжаются в обычном режиме, можно выводить рубли с брокерских счетов без ограничений.
США накануне объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.