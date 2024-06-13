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ЦБ оценил объем внешнеторговых расчетов в рублях и дружественных валютах - 13.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил объем внешнеторговых расчетов в рублях и дружественных валютах
ЦБ оценил объем внешнеторговых расчетов в рублях и дружественных валютах - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил объем внешнеторговых расчетов в рублях и дружественных валютах
Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:37+0300
2024-06-13T17:38+0300
экономика
россия
расчеты
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ. "В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.
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россия, расчеты
Экономика, РОССИЯ, расчеты
17:37 13.06.2024 (обновлено: 17:38 13.06.2024)
 
ЦБ оценил объем внешнеторговых расчетов в рублях и дружественных валютах

ЦБ: уже около 80% торговли РФ проходит в рублях и дружественных валютах

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сейчас уже около 80% внешнеторговых расчетов России проходят в рублях, юанях и других "дружественных" валютах, говорится в материалах ЦБ.
"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов", - сказано в сообщении.
 
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