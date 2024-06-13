https://1prime.ru/20240613/bitkoin-849142643.html

Раскрыто, сколько биткоинов добыли в России в 2023 году

Раскрыто, сколько биткоинов добыли в России в 2023 году - 13.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько биткоинов добыли в России в 2023 году

В России за 2023 год было добыто около 53 тысяч биткоинов примерно на 3,5 миллиарда долларов, что говорит о появлении в стране полноценной крипто-индустрии,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:05+0300

2024-06-13T16:05+0300

2024-06-13T16:05+0300

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ТАШКЕНТ, 13 июн - ПРАЙМ. В России за 2023 год было добыто около 53 тысяч биткоинов примерно на 3,5 миллиарда долларов, что говорит о появлении в стране полноценной крипто-индустрии, заявил глава Ассоциации промышленного майнинга РФ Сергей Безделов. "За 2023 год в России было добыто 53 тысячи биткоинов, примерно 3,5 миллиарда (долларов – ред). Это я про то, что есть крипто-индустрия", - сказал Безделов, выступая на ПЛАС-форуме Uzbekistan Digital. Однако, по его словам, эта отрасль в России страдает из-за отсутствия полноценного государственного регулирования. По оценке ассоциации, всего в России на майнинг было использовано в 2023 году примерно 2,5 ГВт. "По нашим оценкам, у нас порядка 70% рынка государственного промышленного майнинга, именно майнеров, 1,7 ГВт приходится на членов ассоциации – это маленькая страна", - сказал Безделов, добавив, что около 40% составляют "серые" майнеры. "Однозначно мы считаем, если будет регуляторика, и в апреле она внесена уже "Единой Россией", 15% из оставшихся, если у нас 70%, перейдет к нам... Блокчейн абсолютно прозрачен: если ты хоть раз там валидируешься, ты не сможешь быть там в теневой части никогда. Поэтому если что-то там в тени, значит, нет регуляторики", - заявил он. Законопроект о регулировании майнинга криптовалют в России сейчас находится на рассмотрении в Госдумы. Ассоциация промышленного майнинга была создана в 2023 году и объединяет крупнейших участников российского рынка промышленного майнинга - новой отрасли промышленности в области производства криптовалют. В ассоциацию входят BitRiver, "Интелион майн", NGE Farm, Promminer, Stella и "Гексакон". Объем промышленного майнинга в России, по данным на сайте ассоциации, на данный момент составляет около 1,5-1,7 ГВт и занимает 65% общего рынка майнинга в РФ (35% приходится на частный майнинг).

https://1prime.ru/20240606/mayning-848931926.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, биткоин, россия