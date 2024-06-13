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Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС
Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС
Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:24+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов. Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge. В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.
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сша
Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС
Эксперт Суверов: санкции США дадут импульс для развития системы платежей в БРИКС
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
"Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов.
Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge.
В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.