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Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС

Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние санкций на развитие системы платежей в рамках БРИКС

Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T15:24+0300

2024-06-13T15:24+0300

2024-06-13T15:25+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Новые санкции США, ограничившие российскую биржевую торговлю, в частности, долларами, дадут импульс для развития системы платежей в рамках БРИКС BRICS Bridgе, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Санкции против Мосбиржи мало связаны с подрывом позиций российского ВПК, о чем говорят в Вашингтоне, поэтому могут вызвать критику и непонимание у финансовых партнёров самих США. А это даст импульс для развития BRICS Bridgе", - считает Суверов. Ранее СМИ сообщили, что Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge. В целом же какого-то большого ущерба для российской экономики от новых санкций не последует, так как доля долларов и евро во внешнеторговых расчётах России не превышала 20-25% в последнее время, отмечает эксперт. Новые санкции будут способствовать дальнейшему вытеснению доллара и евро из финансового оборота РФ, заключил он.

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сша