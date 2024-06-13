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Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список - 13.06.2024, ПРАЙМ

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список, внеся в него более 40 новых позиций, следует из документа, опубликованного на сайте британского... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:22+0300

2024-06-13T14:22+0300

2024-06-13T15:13+0300

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великобритания

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, внеся в него более 40 новых позиций, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.В частности, в санкционный список попали Казанский государственный казенный пороховой завод, Тамбовский пороховой завод, компании "Русхимальянс"и "Сонатэк", машиностроительный завод "Арсенал", ФКП "Комбинат Каменский", машиностроительное предприятие "Механический завод", производитель и поставщик химического сырья и продукции ООО "БИНА ГРУПП".Были введены санкции против двух структур российской госкорпорации "Росатом". Под ограничения попали "арктическая" дочка "Росатома" АО "Русатом Арктик", а также компания "Инновационный хаб".Также Британия ввела санкции против компании "Мурманск СПГ" и предприятий "Современный морской арктический транспорт СПГ" и "Новатэк-Мурманск".Кроме того, в санкционный список попал Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", который является одним из основных владельцев компании Aurus.В перечень также попали, "Ингосстрах", Национальный расчетный депозитарий, Казанский государственный казенный пороховой завод, авиакомпания "Волга-Днепр", "Национальный клиринговый центр, "НПО "Московский радиотехнический завод", судоходная компания "Эко Шиппинг".После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Новость дополняется

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великобритания, санкции против рф