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Украина продаст около 20 госпредприятий, пишут СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Украина продаст около 20 госпредприятий, пишут СМИ
Украина продаст около 20 госпредприятий, пишут СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Украина продаст около 20 госпредприятий, пишут СМИ
Киев собирается продать около 20 государственных предприятий на сумму пять миллиардов долларов, чтобы устранить дефицит в бюджете, пишет издание Times. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T13:00+0300
2024-06-13T13:00+0300
экономика
украина
бюджет
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Киев собирается продать около 20 государственных предприятий на сумму пять миллиардов долларов, чтобы устранить дефицит в бюджете, пишет издание Times."Начиная с этого лета, Украина продаст по меньшей мере 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (4,98 миллиона долларов - ред.) и привлечь экономические инвестиции", — говорится в публикации.Отмечается, что Киев продаст крупнейшую в Европе компанию по добыче титана и циркония, торговый центр Ocean plaza и отель "Украина".В настоящее время более 2,3 тысячи государственных компаний все еще находятся в собственности Украины, но большинство из них не приносят прибыли и имеют серьезные долги.Ожидается, что дефицит бюджета будет продолжать расти из-за ожидаемой мобилизации, и для обеспечения зарплат, оплаты обучения и оснащения призывников понадобятся миллиарды долларов. В случае, если финансирование со стороны США прекратится, украинские власти будут обращаться за помощью к странам G7.
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украина, бюджет
Экономика, УКРАИНА, бюджет
13:00 13.06.2024
 
Украина продаст около 20 госпредприятий, пишут СМИ

Times: Украина хочет продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Киев собирается продать около 20 государственных предприятий на сумму пять миллиардов долларов, чтобы устранить дефицит в бюджете, пишет издание Times.
"Начиная с этого лета, Украина продаст по меньшей мере 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит военного бюджета в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (4,98 миллиона долларов - ред.) и привлечь экономические инвестиции", — говорится в публикации.
Отмечается, что Киев продаст крупнейшую в Европе компанию по добыче титана и циркония, торговый центр Ocean plaza и отель "Украина".
В настоящее время более 2,3 тысячи государственных компаний все еще находятся в собственности Украины, но большинство из них не приносят прибыли и имеют серьезные долги.
Ожидается, что дефицит бюджета будет продолжать расти из-за ожидаемой мобилизации, и для обеспечения зарплат, оплаты обучения и оснащения призывников понадобятся миллиарды долларов. В случае, если финансирование со стороны США прекратится, украинские власти будут обращаться за помощью к странам G7.
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ЭкономикаУКРАИНАбюджет
 
 
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