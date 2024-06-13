Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240613/chereshnya-849120163.html
Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов
Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов - 13.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов
Килограмм черешни бренда "Черешня Хигасинэ" из префектуры Ямагата продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов), это стало рекордом... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:05+0300
2024-06-13T10:05+0300
черешня
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/83165/36/831653603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2693db5c380ce1543080293543128005.jpg
ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Килограмм черешни бренда "Черешня Хигасинэ" из префектуры Ямагата продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов), это стало рекордом для бренда, сообщил телеканал NHK. В городе Хигасинэ префектуры Ямагата, которая славится на всю страну своей черешней, производится наибольшее количество этого вида ягод. Город создал свой бренд черешни, которая отвечает строгим стандартам размера, цвета и вкуса. В 2023 году один килограмм этого сорта был продан на 50 тысяч иен (320 долларов) дешевле. Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – 75% всей произведенной в Японии черешни приходится на эту префектуру. Обычно первые плоды появляются в конце весны и летом, но есть и новогодний сорт, который выращивается в кадках и поступает в продажу в первые дни года.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83165/36/831653603_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7776bf5adcc9360d3bd0aa0fbbfca0c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черешня, япония
черешня, ЯПОНИЯ
10:05 13.06.2024
 
Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов

NHK: килограмм черешни продали на торгах в Японии почти за десять тысяч долларов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор черешни в Крыму
Сбор черешни в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Килограмм черешни бренда "Черешня Хигасинэ" из префектуры Ямагата продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов), это стало рекордом для бренда, сообщил телеканал NHK.
В городе Хигасинэ префектуры Ямагата, которая славится на всю страну своей черешней, производится наибольшее количество этого вида ягод. Город создал свой бренд черешни, которая отвечает строгим стандартам размера, цвета и вкуса.
В 2023 году один килограмм этого сорта был продан на 50 тысяч иен (320 долларов) дешевле.
Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – 75% всей произведенной в Японии черешни приходится на эту префектуру. Обычно первые плоды появляются в конце весны и летом, но есть и новогодний сорт, который выращивается в кадках и поступает в продажу в первые дни года.
 
черешняЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала