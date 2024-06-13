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Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов

Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов - 13.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, где килограмм черешни обошелся в десять тысяч долларов

Килограмм черешни бренда "Черешня Хигасинэ" из префектуры Ямагата продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов), это стало рекордом... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T10:05+0300

2024-06-13T10:05+0300

2024-06-13T10:05+0300

черешня

япония

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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Килограмм черешни бренда "Черешня Хигасинэ" из префектуры Ямагата продали на торгах в Токио за 1,45 миллиона иен (почти 10 тысяч долларов), это стало рекордом для бренда, сообщил телеканал NHK. В городе Хигасинэ префектуры Ямагата, которая славится на всю страну своей черешней, производится наибольшее количество этого вида ягод. Город создал свой бренд черешни, которая отвечает строгим стандартам размера, цвета и вкуса. В 2023 году один килограмм этого сорта был продан на 50 тысяч иен (320 долларов) дешевле. Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – 75% всей произведенной в Японии черешни приходится на эту префектуру. Обычно первые плоды появляются в конце весны и летом, но есть и новогодний сорт, который выращивается в кадках и поступает в продажу в первые дни года.

япония

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черешня, япония