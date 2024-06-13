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Санкции не коснулись денег участников торгов, сообщила Мосбиржа
Санкции не коснулись денег участников торгов, сообщила Мосбиржа - 13.06.2024, ПРАЙМ
Санкции не коснулись денег участников торгов, сообщила Мосбиржа
Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:21+0300
2024-06-13T10:21+0300
2024-06-13T10:58+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были, говорится в сообщении Мосбиржи."НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга", - сказано в сообщении."В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - указывается там же.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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мосбиржа, нкц
Санкции не коснулись денег участников торгов, сообщила Мосбиржа
Мосбиржа: санкции не затронули денежные средства участников валютных торгов
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ) принял меры по урегулированию последствий санкций, денежные средства участников торгов в инвалюте затронуты не были, говорится в сообщении Мосбиржи.
"НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга", - сказано в сообщении.
"В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - указывается там же.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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