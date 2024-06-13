https://1prime.ru/20240613/dirkhamy-849141105.html
Туристам назвали валюты, которыми можно заменить доллары и евро
Туристам назвали валюты, которыми можно заменить доллары и евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
Туристам назвали валюты, которыми можно заменить доллары и евро
Россиянам рекомендуется приобрести дирхамы ОАЭ и китайские юани вместо долларов и евро в случае поездки за рубеж. Об этом сообщили эксперты Ассоциации... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:40+0300
2024-06-13T15:40+0300
2024-06-13T15:58+0300
экономика
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется приобрести дирхамы ОАЭ и китайские юани вместо долларов и евро в случае поездки за рубеж. Об этом сообщили эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР).Дирхамы и юани свободно конвертируются за границей, однако россияне привыкли брать с собой доллары или евро, отметил вице-президент АТОР по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.Он отметил, что в настоящее время в московских обменных пунктах можно также приобрести баты для поездок в Таиланд. Стоимость дирхам составляет 25-27 рублей, а юаней - от 12,8 до 14,2 рубля.Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом на фоне введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240613/dollar-849127408.html
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туризм, иностранная валюта, дирхам, юань
Экономика, Туризм, иностранная валюта, дирхам, юань
Туристам назвали валюты, которыми можно заменить доллары и евро
АТОР: туристам рекомендуется покупать дирхамы и юани вместо долларов и евро
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Россиянам рекомендуется приобрести дирхамы ОАЭ и китайские юани вместо долларов и евро в случае поездки за рубеж. Об этом сообщили
эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
Дирхамы и юани свободно конвертируются за границей, однако россияне привыкли брать с собой доллары или евро, отметил вице-президент АТОР по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Он отметил, что в настоящее время в московских обменных пунктах можно также приобрести баты для поездок в Таиланд. Стоимость дирхам составляет 25-27 рублей, а юаней - от 12,8 до 14,2 рубля.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом на фоне введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
Эксперты назвали стоимость доллара в пересчете через курс юаня