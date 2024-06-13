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Эксперты назвали стоимость доллара в пересчете через курс юаня

Эксперты назвали стоимость доллара в пересчете через курс юаня - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали стоимость доллара в пересчете через курс юаня

Доллар, в пересчете через курс юаня на международном рынке (форексе) и Московской бирже, сейчас стоит 87 рублей, оценили эксперты РИА Новости и свидетельствуют... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:54+0300

2024-06-13T11:54+0300

2024-06-13T11:54+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Доллар, в пересчете через курс юаня на международном рынке (форексе) и Московской бирже, сейчас стоит 87 рублей, оценили эксперты РИА Новости и свидетельствуют цены на рынке валютных фьючерсов биржи. Курс юаня на Московской бирже ощутимо снижается, пытаясь стабилизироваться около 12 рублей, хотя на закрытие вторника он равнялся 12,23 рубля, а в первые секунды торгов четверга подскакивал до 12,49 рубля. Торги долларом и евро на Московской бирже в связи с санкциями США, идут внебиржевые торги, по итогам которых ЦБ РФ установит официальный курс во второй половине дня. Пока же, если взять курс доллара на форексе, равный 7,2514 юаня за доллар, и курс юаня на Московской бирже - около 12 рублей, получаем, что доллар стоит около 87 рублей. Об этом же сигнализирует и июньский (с датой исполнения 20 июня) расчетный фьючерс на курс доллара к рублю на Московской бирже. Он дешевеет в четверг на 2,5%, до 87204 рубля, что сейчас подразумевает курс на уровне 87,2 рубля за доллар.

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