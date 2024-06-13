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Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ

Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ - 13.06.2024, ПРАЙМ

Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ

Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24"... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:45+0300

2024-06-13T17:45+0300

2024-06-13T17:45+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24" экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По словам эксперта, людям нужно взять гроссмейстерскую паузу в десять дней и смотреть за ситуацией, поскольку на фоне паники американская валюта дорожает."А то, что какие-то банки поставили курс по 200 — ну, правильно. Они считают, что может найдутся чудаки, которые за 200 рублей купят доллар", - пояснил он.Остапкович добавил, что на первом этапе доллар будет подниматься к 100 рублям."Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль", - заключил он.

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