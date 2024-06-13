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Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/dollar-849149197.html
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ
Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24"... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:45+0300
2024-06-13T17:45+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24" экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По словам эксперта, людям нужно взять гроссмейстерскую паузу в десять дней и смотреть за ситуацией, поскольку на фоне паники американская валюта дорожает."А то, что какие-то банки поставили курс по 200 — ну, правильно. Они считают, что может найдутся чудаки, которые за 200 рублей купят доллар", - пояснил он.Остапкович добавил, что на первом этапе доллар будет подниматься к 100 рублям."Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль", - заключил он.
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рубль, доллар, ниу вшэ, курсы валют
Экономика, рубль, доллар, НИУ ВШЭ, Курсы валют
17:45 13.06.2024
 
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ

Экономист Остапкович предостерег россиян от покупки доллара за 200 рублей

© CC BY 2.0 / Mike PoreskyПятидолларовая купюра в огне
Пятидолларовая купюра в огне - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© CC BY 2.0 / Mike Poresky
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24" экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По словам эксперта, людям нужно взять гроссмейстерскую паузу в десять дней и смотреть за ситуацией, поскольку на фоне паники американская валюта дорожает.
"А то, что какие-то банки поставили курс по 200 — ну, правильно. Они считают, что может найдутся чудаки, которые за 200 рублей купят доллар", - пояснил он.
Остапкович добавил, что на первом этапе доллар будет подниматься к 100 рублям.
"Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль", - заключил он.
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ЭкономикарубльдолларНИУ ВШЭКурсы валют
 
 
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