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Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ
Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24"... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:45+0300
2024-06-13T17:45+0300
2024-06-13T17:45+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24" экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По словам эксперта, людям нужно взять гроссмейстерскую паузу в десять дней и смотреть за ситуацией, поскольку на фоне паники американская валюта дорожает."А то, что какие-то банки поставили курс по 200 — ну, правильно. Они считают, что может найдутся чудаки, которые за 200 рублей купят доллар", - пояснил он.Остапкович добавил, что на первом этапе доллар будет подниматься к 100 рублям."Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль", - заключил он.
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рубль, доллар, ниу вшэ, курсы валют
Экономика, рубль, доллар, НИУ ВШЭ, Курсы валют
Доллар может упасть до 50 рублей, заявили в ВШЭ
Экономист Остапкович предостерег россиян от покупки доллара за 200 рублей
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Панические настроения возникают в таких случаях, как введение санкций против Мосбиржи, им не стоит поддаваться. Такое мнение выразил в беседе с "Инфо24"
экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По словам эксперта, людям нужно взять гроссмейстерскую паузу в десять дней и смотреть за ситуацией, поскольку на фоне паники американская валюта дорожает.
"А то, что какие-то банки поставили курс по 200 — ну, правильно. Они считают, что может найдутся чудаки, которые за 200 рублей купят доллар", - пояснил он.
Остапкович добавил, что на первом этапе доллар будет подниматься к 100 рублям.
"Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль", - заключил он.
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