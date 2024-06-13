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БКС приостановил вывод некоторых валют с брокерских счетов - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/dollary-849126420.html
БКС приостановил вывод некоторых валют с брокерских счетов
БКС приостановил вывод некоторых валют с брокерских счетов - 13.06.2024, ПРАЙМ
БКС приостановил вывод некоторых валют с брокерских счетов
Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:49+0300
2024-06-13T12:01+0300
экономика
россия
бкс
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании. "Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении. "Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении. "Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же. США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
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россия, бкс
Экономика, РОССИЯ, БКС
11:49 13.06.2024 (обновлено: 12:01 13.06.2024)
 
БКС приостановил вывод некоторых валют с брокерских счетов

Вывод долларов США, евро, гонконгских долларов с брокерских счетов БКС недоступен

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 июня - ПРАЙМ. Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, говорится в заявлении компании.
"Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на "БКС банк", - говорится в заявлении.
"Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - уточняется в заявлении.
"Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на "БКС банк". Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется там же.
США накануне, в среду расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу, которая с сегодняшнего дня, 13 июня приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. Также компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯБКС
 
 
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