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В МИД Китая отметили бесполезность "санкционной дубинки" США
В МИД Китая отметили бесполезность "санкционной дубинки" США - 13.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая отметили бесполезность "санкционной дубинки" США
"Санкционная дубинка" США не способствует урегулированию украинского кризиса, став основным источником глобальных рисков, заявил в ходе брифинга в четверг... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:50+0300
2024-06-13T11:50+0300
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ПЕКИН, 13 июн – ПРАЙМ. "Санкционная дубинка" США не способствует урегулированию украинского кризиса, став основным источником глобальных рисков, заявил в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", — сказал он. Дипломат подчеркнул, что чрезмерное введение Вашингтоном односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других государств, привело к гуманитарным трагедиям, а также подорвало стабильность производственных цепочек и цепочек поставок.Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить введение незаконных санкций."Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира", — заявил Линь Цзянь.Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина не терпит вмешательства и не может являться инструментом для сдерживания Китая.Линь Цзянь также отметил, что США постоянно поставляют оружие Киеву и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций. "С одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой стороны, они перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства", — заключил он.Новые санкции против РФ, о которых в среду объявил Минфин США, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон также запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. Кроме того, под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан Китая, Белоруссии и ЮАР, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
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россия, китай, сша, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, санкции против РФ
В МИД Китая отметили бесполезность "санкционной дубинки" США
МИД КНР: "санкционная дубинка" США не помогает урегулировать украинский кризис
ПЕКИН, 13 июн – ПРАЙМ. "Санкционная дубинка" США не способствует урегулированию украинского кризиса, став основным источником глобальных рисков, заявил в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"После эскалации украинского кризиса санкции США стали еще жестче, однако подобная практика размахивания "санкционной дубинкой" не только не помогает решить проблему, вместо этого она стала основным источником рисков в мире", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что чрезмерное введение Вашингтоном односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло серьезный ущерб, подорвало безопасность других государств, привело к гуманитарным трагедиям, а также подорвало стабильность производственных цепочек и цепочек поставок.
Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить введение незаконных санкций.
"Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира", — заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина не терпит вмешательства и не может являться инструментом для сдерживания Китая.
Линь Цзянь также отметил, что США постоянно поставляют оружие Киеву и используют кризис в качестве удобного случая для введения санкций. "С одной стороны, США непрерывно поставляют Украине оружие и боеприпасы, с другой стороны, они перекладывают ответственность за подрыв мира и затягивание кризиса на другие страны и даже используют кризис как возможность произвольно вводить санкции и оказывать давление на другие государства", — заключил он.
Новые санкции против РФ, о которых в среду объявил Минфин США, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон также запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Кроме того, под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан Китая, Белоруссии и ЮАР, двое граждан которой попали в список за причастность к действию группы "Вагнер" на территории ЦАР.
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