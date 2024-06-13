https://1prime.ru/20240613/ekonomika-849135682.html

Назван способ решить экономические проблемы между Россией и Турцией

Назван способ решить экономические проблемы между Россией и Турцией - 13.06.2024, ПРАЙМ

Назван способ решить экономические проблемы между Россией и Турцией

Проблемы, сложившиеся в турецко-российской торговле, исходят из соблюдения Анкарой западного эмбарго в отношении Москвы, решение ситуации возможно только по... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:26+0300

экономика

россия

турция

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АНКАРА, 13 июн – ПРАЙМ. Проблемы, сложившиеся в турецко-российской торговле, исходят из соблюдения Анкарой западного эмбарго в отношении Москвы, решение ситуации возможно только по итогам переговоров между лидерами двух стран, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной. По его мнению, Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, отметил в беседе с агентством представитель госбанка Ziraat в Анкаре. "На встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом поднимался вопрос о снижении объемов торговли между Турцией и Россией. Финансисты, банковские работники и политические лидеры двух стран ищут решение проблемы платежей между Турцией и Россией. В ходе встречи стороны обсудили также создание механизма, основанного на электронной системе, включая совместный новый банк", - сказал Сезер. Собеседник агентства призвал поставить "правильный диагноз" в сложившейся ситуации. По его словам, между РФ и Турцией не существует платежной проблемы. Трудности связаны с соблюдением Турцией западного эмбарго, особенно с приходом нового министра финансов Мехмета Шимшека, который попросил турецкие государственные банки не посредничать в торговле с РФ в рамках отношений с западными финансовыми институтами. Эту проблему, отметил эксперт, можно решить только на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и РФ Владимира Путина. При этом технические договоренности не требуются, добавил Сезер. "Если центральные банки Турции и России будут осуществлять прямые платежи своим компаниям и создадут общий счет, они решат эту проблему путем взаимозачета время от времени. Финансовые институты вообще не будут задействованы. Но для этого нужна политическая воля", - заключил эксперт. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, сообщил ранее глава ВТБ Андрей Костин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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