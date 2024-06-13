https://1prime.ru/20240613/eksport--849113574.html

Российский экспорт в Бразилию впервые в текущем году превысил $1 млрд

Российский экспорт в Бразилию впервые в текущем году превысил $1 млрд - 13.06.2024, ПРАЙМ

Российский экспорт в Бразилию впервые в текущем году превысил $1 млрд

Россия в мае нарастила экспорт в Бразилию в 1,4 раза в годовом выражении, в результате он превысил 1 миллиард долларов впервые в этом году, следует из расчетов... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T06:30+0300

2024-06-13T06:30+0300

2024-06-13T06:31+0300

экономика

россия

экспорт

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила экспорт в Бразилию в 1,4 раза в годовом выражении, в результате он превысил 1 миллиард долларов впервые в этом году, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской таможни. Так, в конце весны объем поставок российских товаров в Бразилию увеличился в годовом выражении на 43% - до 1,1 миллиарда долларов. Последний раз экспорт России в эту южноамериканскую страну выше 1 миллиарда долларов зафиксирован в декабре прошлого года, а до этого лишь еще три раза в истории (май 2022 года, август и сентябрь 2023 года). Главными товарами российского экспорта стали нефтепродукты - их поставки выросли в 1,9 раза, до 701 миллиона долларов. Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, при этом ее доля за год выросла до 55% с 26% в мае прошлого года. Далее идут удобрения (поставки на 304,4 миллиона долларов), а также железо и сталь (на 65,9 миллиона долларов). В то же время экспорт Бразилии в Россию в мае вырос в годовом выражении на 4,5% - до 150 миллионов долларов. Бразилия главным образом поставляла в нашу страну соевые бобы (на 64 миллиона долларов), мясо (на 40 миллионов долларов) и кофе (на 26 миллионов долларов). Товарооборот двух стран второй месяц подряд превышает 1 миллиард долларов, достигнув в мае 1,24 миллиарда долларов. В годовом выражении он вырос на 37%, а в месячном - на 18%.

https://1prime.ru/20240611/udobreniya-849048853.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт, бразилия