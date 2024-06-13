https://1prime.ru/20240613/evro-849116109.html
ЦБ объяснил приостановку торгов евро
ЦБ объяснил приостановку торгов евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил приостановку торгов евро
Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:34+0300
2024-06-13T08:34+0300
2024-06-13T09:36+0300
мосбиржа
евро
банк россии
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора."Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", - пояснил ЦБ.Ранее 12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240613/priostanovka-849115713.html
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мосбиржа, евро, санкции против рф
Мосбиржа, евро, Банк России, санкции против РФ
ЦБ объяснил приостановку торгов евро
ЦБ: приостановка торгов евро вызвана соблюдением ЕС американских санкций
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", - пояснил ЦБ.
Ранее 12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом