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ЦБ объяснил приостановку торгов евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил приостановку торгов евро
ЦБ объяснил приостановку торгов евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил приостановку торгов евро
Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:34+0300
2024-06-13T09:36+0300
мосбиржа
евро
банк россии
санкции против рф
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора."Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", - пояснил ЦБ.Ранее 12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
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мосбиржа, евро, санкции против рф
Мосбиржа, евро, Банк России, санкции против РФ
08:34 13.06.2024 (обновлено: 09:36 13.06.2024)
 
ЦБ объяснил приостановку торгов евро

ЦБ: приостановка торгов евро вызвана соблюдением ЕС американских санкций

© Unsplash/Markus SpiskeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Банк России из-за соблюдения ЕС американских санкций против России принял решение приостановить торги евро на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро", - пояснил ЦБ.
Ранее 12 июня Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
ЦБ назвал причину приостановки торгов гонконгским долларом
08:29
 
Банк РоссииМосбиржаевросанкции против РФ
 
 
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