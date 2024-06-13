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"Уходи! Бесполезная!" Урсулу фон дер Ляйен заклеймили за слова об Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"Уходи! Бесполезная!" Урсулу фон дер Ляйен заклеймили за слова об Украине
"Уходи! Бесполезная!" Урсулу фон дер Ляйен заклеймили за слова об Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Уходи! Бесполезная!" Урсулу фон дер Ляйен заклеймили за слова об Украине
Обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, вызвало... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T10:48+0300
2024-06-13T10:59+0300
политика
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, вызвало гневную реакцию пользователей соцсети Х.Комментатор с ником OWL решил прогнать главу Еврокомиссии: "Нам не нужны твои услуги! Уходи! Бесполезная!"А liz topete, похоже, увидела в Урсуле фон дер Ляйен и Макроне разжигателей мировой войны: "Урсула и Макрон поддерживают друг друга в эскалации этого конфликта до ядерной войны! Столкновение, которое вы желаете, не ограничится только Европой"При этом пользователь OneManArmy, со своей стороны, выступил против всех помощников Украины: "Макрон и все те, кто поддерживают Украину, должны уйти. Мы не хотим платить за ваши особняки".Другой же пользователь – с ником Yvonne_Blu2024 – дал главе Еврокомиссии дельный совет: "Большинство европейцев хотят нормализации отношений с Россией. Уважайте их выбор".Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле 2024 года Украина получит доступ к первым €1,5 млрд доходов от замороженных активов Российской Федерации.
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урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, украина
Политика, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
10:48 13.06.2024 (обновлено: 10:59 13.06.2024)
 
"Уходи! Бесполезная!" Урсулу фон дер Ляйен заклеймили за слова об Украине

Пользователей соцсети Х возмутили слова Урсулы фон дер Ляйен об Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что поддержка Украины остается приоритетом для Европы, вызвало гневную реакцию пользователей соцсети Х.
Комментатор с ником OWL решил прогнать главу Еврокомиссии: "Нам не нужны твои услуги! Уходи! Бесполезная!"
А liz topete, похоже, увидела в Урсуле фон дер Ляйен и Макроне разжигателей мировой войны: "Урсула и Макрон поддерживают друг друга в эскалации этого конфликта до ядерной войны! Столкновение, которое вы желаете, не ограничится только Европой"
При этом пользователь OneManArmy, со своей стороны, выступил против всех помощников Украины: "Макрон и все те, кто поддерживают Украину, должны уйти. Мы не хотим платить за ваши особняки".
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен
10 июня, 21:15
Другой же пользователь – с ником Yvonne_Blu2024 – дал главе Еврокомиссии дельный совет: "Большинство европейцев хотят нормализации отношений с Россией. Уважайте их выбор".
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле 2024 года Украина получит доступ к первым €1,5 млрд доходов от замороженных активов Российской Федерации.
 
ПолитикаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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