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Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16 - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16 - 13.06.2024, ПРАЙМ
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16
Министерство обороны Турции объявило о подписании контракта с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:44+0300
2024-06-13T12:44+0300
вооружения
сша
турция
f-16
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АНКАРА, 13 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны Турции объявило о подписании контракта с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber."Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров", — отметили в ведомстве.Отмечается, что конкретное число самолетов пока неизвестно.Ранее Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для существующих 79 самолетов, однако поставки могут быть отложены до 2028 года из-за большой загруженности производства.В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку С-400, что вызвало недовольство США, которые потребовали отказаться от российских систем в пользу американской системы Patriot.
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сша
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сша, турция, f-16
Вооружения, США, ТУРЦИЯ, F-16
12:44 13.06.2024
 
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

МО Турции: Анкара и Вашингтон подписали контракт на поставку истребителей F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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АНКАРА, 13 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны Турции объявило о подписании контракта с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
"Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что конкретное число самолетов пока неизвестно.
Ранее Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для существующих 79 самолетов, однако поставки могут быть отложены до 2028 года из-за большой загруженности производства.
В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку С-400, что вызвало недовольство США, которые потребовали отказаться от российских систем в пользу американской системы Patriot.
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