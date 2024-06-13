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Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16 - 13.06.2024, ПРАЙМ

Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

Министерство обороны Турции объявило о подписании контракта с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:44+0300

2024-06-13T12:44+0300

2024-06-13T12:44+0300

вооружения

сша

турция

f-16

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АНКАРА, 13 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны Турции объявило о подписании контракта с США на поставку партии истребителей F-16. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber."Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров", — отметили в ведомстве.Отмечается, что конкретное число самолетов пока неизвестно.Ранее Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для существующих 79 самолетов, однако поставки могут быть отложены до 2028 года из-за большой загруженности производства.В 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку С-400, что вызвало недовольство США, которые потребовали отказаться от российских систем в пользу американской системы Patriot.

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сша

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сша, турция, f-16