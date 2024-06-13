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В Хабаровске обнаружили "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ
В Хабаровске обнаружили "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Хабаровске обнаружили "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ
В Хабаровске задержали двух жителей, державших "ферму" с тысячами сим-карт и оборудованием, которые использовали украинские спецслужбы для ложного минирования... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:27+0300
2024-06-13T11:27+0300
2024-06-13T11:56+0300
происшествия
хабаровск
сим-карта
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Хабаровске задержали двух жителей, державших "ферму" с тысячами сим-карт и оборудованием, которые использовали украинские спецслужбы для ложного минирования объектов инфраструктуры на территории РФ. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Отмечается, что указанные лица причастны к администрированию в коммерческих целях специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи, которые применялись спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки в России. "Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ", — пояснил агентству источник. По его словам, были обнаружены и изъяты 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт различных провайдеров российского и иностранного сегмента. Он также сообщил, что "администраторы" рассказали, что функционирующие в сим-боксах абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах", получая прибыль за аренду оборудования, добавил собеседник. Пока уголовно дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
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хабаровск, сим-карта, сбу
Происшествия, ХАБАРОВСК, сим-карта, СБУ
В Хабаровске обнаружили "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ
В Хабаровске задержали владельцев "фермы" с тысячами сим-карт для СБУ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Хабаровске задержали двух жителей, державших "ферму" с тысячами сим-карт и оборудованием, которые использовали украинские спецслужбы для ложного минирования объектов инфраструктуры на территории РФ. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Отмечается, что указанные лица причастны к администрированию в коммерческих целях специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи, которые применялись спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки в России.
"Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ", — пояснил агентству источник.
По его словам, были обнаружены и изъяты 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт различных провайдеров российского и иностранного сегмента.
Он также сообщил, что "администраторы" рассказали, что функционирующие в сим-боксах абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах", получая прибыль за аренду оборудования, добавил собеседник.
Пока уголовно дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
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