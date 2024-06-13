https://1prime.ru/20240613/fiksing-849136870.html
Мосбиржа ввела валютные фиксинги
Мосбиржа ввела валютные фиксинги - 13.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа ввела валютные фиксинги
Московская биржа будет устанавливать фиксинги по парам с долларом, евро и гонконгским долларом равными курсу ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:38+0300
2024-06-13T14:38+0300
2024-06-13T14:39+0300
экономика
мосбиржа
иностранная валюта
валютные фиксинги
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_0:11:3091:1750_1920x0_80_0_0_b8498fc429d0dc6160b31c50dc15a11f.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Московская биржа будет устанавливать фиксинги по парам с долларом, евро и гонконгским долларом равными курсу ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки. "В связи с приостановкой торгов по валютным парам с долларом, евро и гонконгским долларом, а также инструментами с расчетами в долларах и евро, 13 июня 2024 года значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, гонконгский доллар/рубль будут установлены равными значению соответствующего валютного курса, установленного Банком России 13 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Значения фиксингов евро/доллар, доллар/юань, доллар/тенге будут установлены равными значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Банком России с 14 июня 2024 года, также сообщает биржа. Значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар, доллар/юань, гонконгский доллар/рубль, доллар/тенге буду раскрыты после публикации соответствующих курсов Банком России, действующих со следующего дня (14 июня 2024 года). Аналогичный порядок определения значений валютных фиксингов будет действовать и в последующие торговые дни Московской биржи. Московская биржа ранее рассчитывала фиксинги по итогам биржевых торгов, использовались они для различных расчетов на торговой площадке. С 13 июня Мосбиржа в связи с санкциями США не проводит торги долларом, евро и гонконгским долларом.
https://1prime.ru/20240613/sber-849122511.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/36/833983656_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d63c58a36669e88c5a7d4320d472741d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, иностранная валюта, валютные фиксинги
Экономика, Мосбиржа, иностранная валюта, валютные фиксинги
Мосбиржа ввела валютные фиксинги
Мосбиржа ввела фиксинги по доллару, евро и гонконгскому доллару по курсу ЦБ
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Московская биржа будет устанавливать фиксинги по парам с долларом, евро и гонконгским долларом равными курсу ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки.
"В связи с приостановкой торгов по валютным парам с долларом, евро и гонконгским долларом, а также инструментами с расчетами в долларах и евро, 13 июня 2024 года значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, гонконгский доллар/рубль будут установлены равными значению соответствующего валютного курса, установленного Банком России 13 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Значения фиксингов евро/доллар, доллар/юань, доллар/тенге будут установлены равными значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Банком России с 14 июня 2024 года, также сообщает биржа.
Значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар, доллар/юань, гонконгский доллар/рубль, доллар/тенге буду раскрыты после публикации соответствующих курсов Банком России, действующих со следующего дня (14 июня 2024 года). Аналогичный порядок определения значений валютных фиксингов будет действовать и в последующие торговые дни Московской биржи.
Московская биржа ранее рассчитывала фиксинги по итогам биржевых торгов, использовались они для различных расчетов на торговой площадке. С 13 июня Мосбиржа в связи с санкциями США не проводит торги долларом, евро и гонконгским долларом.
В "Сбере" оценили интерес россиян к валюте после новых санкций США