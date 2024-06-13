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Мосбиржа ввела валютные фиксинги

Мосбиржа ввела валютные фиксинги - 13.06.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа ввела валютные фиксинги

Московская биржа будет устанавливать фиксинги по парам с долларом, евро и гонконгским долларом равными курсу ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:38+0300

2024-06-13T14:38+0300

2024-06-13T14:39+0300

экономика

мосбиржа

иностранная валюта

валютные фиксинги

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Московская биржа будет устанавливать фиксинги по парам с долларом, евро и гонконгским долларом равными курсу ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки. "В связи с приостановкой торгов по валютным парам с долларом, евро и гонконгским долларом, а также инструментами с расчетами в долларах и евро, 13 июня 2024 года значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, гонконгский доллар/рубль будут установлены равными значению соответствующего валютного курса, установленного Банком России 13 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Значения фиксингов евро/доллар, доллар/юань, доллар/тенге будут установлены равными значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Банком России с 14 июня 2024 года, также сообщает биржа. Значения фиксингов доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар, доллар/юань, гонконгский доллар/рубль, доллар/тенге буду раскрыты после публикации соответствующих курсов Банком России, действующих со следующего дня (14 июня 2024 года). Аналогичный порядок определения значений валютных фиксингов будет действовать и в последующие торговые дни Московской биржи. Московская биржа ранее рассчитывала фиксинги по итогам биржевых торгов, использовались они для различных расчетов на торговой площадке. С 13 июня Мосбиржа в связи с санкциями США не проводит торги долларом, евро и гонконгским долларом.

https://1prime.ru/20240613/sber-849122511.html

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мосбиржа, иностранная валюта, валютные фиксинги