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"Финам" предупредил о недоступности ввода и вывода долларов и евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240613/finam-849123238.html
"Финам" предупредил о недоступности ввода и вывода долларов и евро
"Финам" предупредил о недоступности ввода и вывода долларов и евро - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Финам" предупредил о недоступности ввода и вывода долларов и евро
Ввод и вывод долларов США, евро и гонконгских долларов со счетов "Финама" временно недоступен после санкций США на Мосбиржу, сообщили РИА Новости в компании. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:07+0300
2024-06-13T11:07+0300
экономика
финам
доллар
евро
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Ввод и вывод долларов США, евро и гонконгских долларов со счетов "Финама" временно недоступен после санкций США на Мосбиржу, сообщили РИА Новости в компании. "Пока валюта (доллары США, евро, гонконгские доллары) на счетах инвесторов в "Финаме" временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся", - сказали в пресс-службе. "Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами", - добавили там. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
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финам, доллар, евро
Экономика, Финам, доллар, евро
11:07 13.06.2024
 
"Финам" предупредил о недоступности ввода и вывода долларов и евро

"Финам": ввод и вывод долларов и евро в временно недоступен

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Ввод и вывод долларов США, евро и гонконгских долларов со счетов "Финама" временно недоступен после санкций США на Мосбиржу, сообщили РИА Новости в компании.
"Пока валюта (доллары США, евро, гонконгские доллары) на счетах инвесторов в "Финаме" временно отображается как заблокированная — ввод и вывод со счетов недоступны, сделки не проводятся", - сказали в пресс-службе.
"Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами", - добавили там.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. При этом российские компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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ЭкономикаФинамдолларевро
 
 
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