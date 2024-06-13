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Раскрыты темы обсуждения на саммите G7 в Италии - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты темы обсуждения на саммите G7 в Италии
Раскрыты темы обсуждения на саммите G7 в Италии - 13.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыты темы обсуждения на саммите G7 в Италии
Лидеры G7 в четверг соберутся в области Апулия на юге Италии, чтобы обсудить поддержку Украины, усилия по деэскалации израильско-палестинского конфликта,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T05:35+0300
2024-06-13T05:53+0300
политика
саммит g7
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Лидеры G7 в четверг соберутся в области Апулия на юге Италии, чтобы обсудить поддержку Украины, усилия по деэскалации израильско-палестинского конфликта, искусственного интеллекта и сотрудничество с развивающимися экономиками в Африке.Саммит продлится три дня на закрытом курорте Борго-Эньяциa - пятизвездочном гостиничном комплексе в провинции Бриндизи вблизи побережья Адриатического моря. Как ранее сообщило итальянское председательство в G7, программа саммита включает в себя шесть рабочих сессий по вопросам Африки и климата, Ближнего Востока, Украины, миграции, Азиатского-Тихоокеанского региона и экономической безопасности, а также сегмента по искусственному интеллекту и энергетике. В мероприятии примут личное участие папа Римский Франциск и ряд приглашенных представителей государств. На саммите за одним столом соберутся 12 глав государств и правительств, а также лидеры пяти международных организаций. В частности, президент Бразилии как действующий председатель G20, генсек ООН, президенты Турции, Индии и Аргентины.Главным вопросом "украинской" сессии саммита, участие в которой примет Владимир Зеленский, обещает стать обсуждение кредита в 50 миллиардов долларов, для обеспечения которого предлагается использовать замороженные суверенные активов России. Как сообщили в Белом доме, лидеры G7 на саммите в Италии объявят о новых шагах по по "извлечению пользы" из замороженных российских активов. Между тем издание Politico отмечало, что надежды Соединенных Штатов на то, что итальянский саммит G7 продемонстрирует поддержку Украины со стороны Запада не оправдались на фоне растущего раздражения Европы.
https://1prime.ru/20240612/napryazhennost-849099439.html
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саммит g7
Политика, саммит G7
05:35 13.06.2024 (обновлено: 05:53 13.06.2024)
 
Раскрыты темы обсуждения на саммите G7 в Италии

Лидеры G7 на саммите в Италии обсудят Украину, Ближний Восток, Африку и ИИ

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of JapanСаммит G7 в Хиросиме, 2023 год
Саммит G7 в Хиросиме, 2023 год - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Japan
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Лидеры G7 в четверг соберутся в области Апулия на юге Италии, чтобы обсудить поддержку Украины, усилия по деэскалации израильско-палестинского конфликта, искусственного интеллекта и сотрудничество с развивающимися экономиками в Африке.
Саммит продлится три дня на закрытом курорте Борго-Эньяциa - пятизвездочном гостиничном комплексе в провинции Бриндизи вблизи побережья Адриатического моря.
Как ранее сообщило итальянское председательство в G7, программа саммита включает в себя шесть рабочих сессий по вопросам Африки и климата, Ближнего Востока, Украины, миграции, Азиатского-Тихоокеанского региона и экономической безопасности, а также сегмента по искусственному интеллекту и энергетике.
В мероприятии примут личное участие папа Римский Франциск и ряд приглашенных представителей государств. На саммите за одним столом соберутся 12 глав государств и правительств, а также лидеры пяти международных организаций. В частности, президент Бразилии как действующий председатель G20, генсек ООН, президенты Турции, Индии и Аргентины.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Страны G7 заявят о торговой напряженности с Китаем, сообщили СМИ
Вчера, 13:18
Главным вопросом "украинской" сессии саммита, участие в которой примет Владимир Зеленский, обещает стать обсуждение кредита в 50 миллиардов долларов, для обеспечения которого предлагается использовать замороженные суверенные активов России. Как сообщили в Белом доме, лидеры G7 на саммите в Италии объявят о новых шагах по по "извлечению пользы" из замороженных российских активов. Между тем издание Politico отмечало, что надежды Соединенных Штатов на то, что итальянский саммит G7 продемонстрирует поддержку Украины со стороны Запада не оправдались на фоне растущего раздражения Европы.
 
Политикасаммит G7
 
 
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