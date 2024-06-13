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В Кремле будут следить за ходом саммита G7

В Кремле будут следить за ходом саммита G7 - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле будут следить за ходом саммита G7

В Кремле будут внимательно следить за ходом саммита "Большой семерки", который пройдет в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:11+0300

2024-06-13T14:11+0300

2024-06-13T14:11+0300

политика

саммит g7

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Кремле будут внимательно следить за ходом саммита "Большой семерки", который пройдет в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча лидеров G7 намечена на период с 13 по 15 июня и должна пройти в южной итальянской области Апулия. "Собираемся следить, естественно, внимательно", — сообщил Песков журналистам.

https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html

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саммит g7, кремль, дмитрий песков