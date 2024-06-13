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В Кремле будут следить за ходом саммита G7 - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле будут следить за ходом саммита G7
В Кремле будут следить за ходом саммита G7 - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле будут следить за ходом саммита G7
В Кремле будут внимательно следить за ходом саммита "Большой семерки", который пройдет в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:11+0300
2024-06-13T14:11+0300
политика
саммит g7
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Кремле будут внимательно следить за ходом саммита "Большой семерки", который пройдет в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча лидеров G7 намечена на период с 13 по 15 июня и должна пройти в южной итальянской области Апулия. "Собираемся следить, естественно, внимательно", — сообщил Песков журналистам.
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саммит g7, кремль, дмитрий песков
Политика, саммит G7, Кремль, Дмитрий Песков
14:11 13.06.2024
 
В Кремле будут следить за ходом саммита G7

Песков заявил, что в Кремле будут внимательно следить за ходом саммита G7

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В Кремле будут внимательно следить за ходом саммита "Большой семерки", который пройдет в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров G7 намечена на период с 13 по 15 июня и должна пройти в южной итальянской области Апулия.
"Собираемся следить, естественно, внимательно", — сообщил Песков журналистам.
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13:55
 
Политикасаммит G7КремльДмитрий Песков
 
 
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